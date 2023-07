IND vs WI: जहीर खान ने अश्विन को लेकर बयां की अपनी चाहत "श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी..."

Zaheer Khan on Ashwin

Zaheer Khan on Ravichandran Ashwin: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट की श्रृंखला (IND vs WI Test Series) के लिए किसी को ‘श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' (Zaheer Khan on Man of the Series)का पुरस्कार नहीं मिला लेकिन पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का मानना है कि अगर यह पुरस्कार दिया जाता तो यह रविचंद्रन अश्विन को मिलता. अश्विन श्रृंखला के सबसे सफल गेंदबाज रहे. इस ऑफ स्पिनर ने 15.00 के औसत से 15 विकेट चटकाए और दो बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल करने में सफल रहे. उन्होंने श्रृंखला में सिर्फ एक पारी में बल्लेबाजी की और त्रिनिदाद में आठ चौकों की मदद से 56 रन बनाए.