श्रीलंका को उन्हीं की जमीं पर नचा रखा है भारत के इन 3 गेंदबाजों ने, टी20 में चटकाए हैं सबसे अधिक विकेट

3 bowlers who took most wickets for India in Sri Lanka in T20 cricket: जिम्बाब्वे को उसके घर में मात देने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर भी जलवा बिखरने के लिए तैयार है. आगामी दौरे पर टीम इंडिया को क्रमशः 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. दौरे का आगाज 3 मैचों की टी20 सीरीज से होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दौरे के लिए ब्लू टीम के स्क्वाड का आज ऐलान हो सकता है. श्रीलंका दौरे पर पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. सीरीज के आगाज से पहले बात करें मेजबान टीम की जमीं पर क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 3 भारतीय गेंदबाजों के बारे में तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

युजवेंद्र चहल

भारतीय टीम की के लिए श्रीलंकाई जमीं पर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड फिलहाल फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज है. 33 वर्षीय अनुभवी स्पिनर ने यहां अबतक 7 टी20 मुकाबलों में शिरकत की है. इस बीच उन्हें 12 सफलता हाथ लगी है. श्रीलंका में चहल का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 18 रन खर्च कर 3 विकेट है.

लक्ष्मीपति बालाजी

दूसरे स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी का नाम आता है. बालाजी ने श्रीलंकाई जमीं पर श्रीलंका के खिलाफ महज 4 मुकाबलों में 9 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा दूसरे स्थान पर इरफान पठान भी काबिज हैं. पठान को भी श्रीलंकाई जमीं पर 9 सफलता हाथ लगी है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं.

वाशिंगटन सुंदर

तीसरे स्थान पर वाशिंगटन सुंदर पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के साथ काबिज हैं. सुंदर को श्रीलंका दौरे पर 5 मैचों में अबतक 8 सफलता हाथ लगी है. वहीं युवराज सिंह ने भी सुंदर से 1 मैच ज्यादा खेलते हुए 8 विकेट चटकाए हैं.

