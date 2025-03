युजवेंद्र चहल-धनश्री वर्मा तलाक: चहल को देने होंगे इतने करोड़ रुपये गुजारा भत्ता, इस दिन आएगा फैसला

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma divorce: युजवेंद्र चहल को अपनी अलग हो चुकी पत्नी धनश्री वर्मा को गुजारा भत्ता के तौर पर 4.75 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया है. बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दोनों पक्षों के बीच कूलिंग पीरियड को माफ करने और उनके तलाक को मंजूर कर दिया है. न्यायालय ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर 20 मार्च तक फ़ैसला करने के लिए फ़ैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है. बार एंड बेंच ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट के उस फ़ैसले को पलट दिया है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के लिए वैधानिक कूलिंग-ऑफ़ अवधि को माफ़ करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था. न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने फ़ैमिली कोर्ट को आगामी आईपीएल में चहल की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए कल तक यानी 20 मार्च तक तलाक याचिका पर फ़ैसला करने का भी निर्देश दिया है."

#Breaking Bombay High Court has overturned a Family Court decision that denied the request to waive the statutory cooling-off period for the divorce of cricketer Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma under the Hindu Marriage Act.#BombayHC #YuzvendraChahal pic.twitter.com/5hdwLFEtIM