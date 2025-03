युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का विस्फोट, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देते हुए भारत ने फाइनल में मारी एंट्री

India Masters Beat Australia Masters In 1st Semi Final By 94 Runs: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 13 मार्च को इंडिया मास्टर्स और ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के बीच रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया. जहां इंडिया मास्टर्स की टीम 94 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. रायपुर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई भारतीय टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाने में कामयाब हुई थी. मैच के दौरान युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का बल्ला जमकर चला. चौथे क्रम पर बल्लेबाज करते हुए युवराज 30 गेंदों में 196.67 की स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और सात छक्के निकले. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए कैप्टन सचिन तेंदुलकर ने 30 गेंदों में 140.00 की स्ट्राइक रेट से 42 रनों की पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को सात चौके देखने को मिले.

इंडिया मास्टर्स की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए स्टुअर्ट बिन्नी ने 21 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली. जिसके बलबूते टीम इंडिया 200 रन के आंकड़े को पार में कामयाब रही.

विपक्षी टीम की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज जेवियर डोहर्टी और डेनियल क्रिश्चियन रहे. इन दोनों ही गेंदबाजों ने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा हिल्फेनहास, स्टीफन ओ'कीफे और नाथन कूल्टर-नाइल एक-एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

Sachin Tendulkar status: Still got it ✅



Enjoy him turning back the clock in the International Masters League! pic.twitter.com/enzOSknmKW