"आने वाले समय में...", अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देख युवराज सिंह ने ऐसे किया रिएक्ट

Yuvraj Singh reaction on Abhishek Sharma stormy innings: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. अभिषेक ने केवल 46 गेंद पर शतक पूरा किया. अभिषेक का यह केवल दूसरा टी-20 मैच था. अपने दूसरे टी 20 मैच में ही अभिषेक ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीत लिया. बता दें कि अपने डेब्यू टी20- इंटरनेशनल मैच में अभिषेक बिना रन बनाए आउट हो गए थे. जिससे उनका भारत के लिए पहला मैच यादगार नहीं बन पाया था. लेकिन इसके बा भी अभिषेक निराश नहीं हुए और दूसरे मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर इतिहास रच दिया.

बता दें कि दूसरे टी-20 में अभिषेक के शतक लगाने के पर उनके पिता राजकुमार शर्मा काफी खुश हैं. राजकुमार शर्मा ने NDTV से फोन पर बात की और अपनी खुशी जाहिर की. अभिषेक के पिता ने कहा कि, "मैं बहुत खुश हूं. य़ह उसकी मेहनत का फल है, उसके कड़ी मेहनत की है , हां जब पहले मैच में वह रन नहीं बना पाया था तो मैं थोड़ा निराश था, लेकिन मैंने अपनी निराशा अपने बेटे को नहीं बताई थी. "

Photo Credit: BCCI on X

राजकुमार शर्मा ने कहा कि, "पहले मैच के बाद मेरी उससे बात हुई थी. मैंने उसे मोटिवेट किया था. मैंने कहा था कि, यह सब होता है. इसके निराश नहीं होना है. आगे अभी काफी आगे जानी है. यही नहीं पहले मैच के बाद युवी ने भी अभिषेक को कॉल करके निराश न होने के लिए कहा था. युवी ने उसे मैसेज किया था.

पिता ने किया मोटिवेट

पहले मैच में जल्दी आउट होने के बाद मैंने उसे कहा कि निराश नहीं होना है. तुमने आईपीएल में जिस तरह से गेंदबाजों की धुनाई की है ,बस मैच में यही सोचना कि जो भी गेंदबाज हैं वो आईपीएल वाले हैं. मैंने उसे सिर्फ खेल के बारे में सोचने के लिए कहा था.

Two extremely special phone 📱 calls, one memorable bat-story 👌 & a first 💯 in international cricket! 𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗠𝗜𝗦𝗦! A Hundred Special, ft. Abhishek Sharma 👏 👏 - By @ameyatilak WATCH 🎥 🔽 #TeamIndia | #ZIMvIND | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/0tfBXgfru9

युवराज सिंह का आया मैसेज

अभिषेक शर्मा के पिता ने बताया कि दूसरे टी-20 में शतक लगाने के बाद युवी ने उसे मैसेज किया था और बधाई भी दी .राजकुमार शर्मा ने कहा, युवी ने मुझे भी फोन पर बात की और मुझे उसने मुबारकबाद दिया. युवी ने उसकी बैटिंग देखी थी. वो बहुत खुश है. युवी ने मुझसे कहा है कि आने वाले समय में अभिषेक के बल्ले से ऐसी कई सारी पारियां आने वाली है.

Abhishek Sharma doing Video-call to Yuvraj Singh after scoring a terrific hundred. ❤️



- The boys from Yuvi school making it big. pic.twitter.com/1UeEaMoied