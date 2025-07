IND vs ENG: 'ऐसे टेस्ट मैच नहीं बचा सकते...'मैनचेस्टर टेस्ट ड्रा होने पर युवराज सिंह का पोस्ट वायरल

Yuvraj Singh Post On Manchester Draw: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG, Manchester Test) के बीच मैनचेस्टर में खेला गया एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया है. भारतीय टीम पर इस मैच में हार का खतरा मंडरा रहा था. लेकिन, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने न सिर्फ नाबाद शतक लगाया, बल्कि 203 रन की साझेदारी कर मैच को ड्रॉ करा दिया. ड्रॉ भारत के लिए जीत से कम नहीं है. भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए. जडेजा 107 और सुंदर 101 पर नाबाद लौटे. मैनचेस्टर टेस्ट के ड्रा होने के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का सोशल मीडिया एक्स पर किया गया पोस्ट काफी वायरल हो रहा है. युवी ने अपने पोस्ट में भारतीय टीम की तारीफ की है. (Yuvraj Singh On Manchester Draw)

युवराज सिंह ने लिखा, "आप गंभीर स्वभाव के बिना ऐसे टेस्ट मैच नहीं बचा सकते, खासकर ऐसे मैच में जहां कुछ भी आसान न हो. शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली और टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज़ में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने. केएल राहुल ने अपने अनुभव का परिचय दिया और एक बार फिर टीम में अपनी अहमियत साबित की. जडेजा और सुंदर ने धैर्य और साहस के साथ शतक जड़े और मैच को हाथ से जाने नहीं दिया. सीरीज़ अभी भी ज़िंदा है. रूट को उनके रनों की संख्या को टॉप पर पहुंचाने के लिए बधाई."

You don't save a Test like that without serious temperament specially in a game where nothing came easy! @ShubmanGill played a captain's knock to become the first ever with 4 hundreds in his debut series as Test captain! @klrahul showcased his experience and yet again proved his…