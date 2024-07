युवराज सिंह ने चुनी ऑल टाइम प्लेइंग XI, महान दिग्गज को शामिल न करके फैन्स को चौंकाया

Yuvraj Singh Picks his all time playing 11: भारत के महान बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh Playing 11 of All Times) ने अपनी पसंद की प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. बता दें कि युवराज सिंह की कप्तानी में इंडिया चैंपियंस की टीम ने पाकिस्तान चैंपियंस को , वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल में 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल में भारत के रायडू ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बता दें कि युवी ने भी फाइनल में 15 रनों की नाबाद पारी खेलकर इंडिया चैंपियंस को जीत दिलाने का काम किया.

वहीं, टीवी एंकर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शेफाली बग्गा के इंटरव्यू में युवी ने 11 ऐसे खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया है जिसे वो अपनी ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन में रख सकते हैं. युवी ने ऑल टाइम इलेवन में सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग के अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह दी है.

इसके अलावा युवी ने एबी डिविलियर्स और गिलक्रिस्ट को भी शामिल किया है. युवी ने स्पिनर के तौर पर शेन वार्न और मुरलीधरन को अपनी ऑल टाइम इलेवन में जगह दी है. इसके साथ-साथ युवी पाजी ने मैक्ग्रा और एंड्रयू फ्लिंटॉफ को शामिल किया है. वहीं, युवराज सिंह ने अपनी प्लेइंग इलेवन में वसीम अकरम को भी शामिल नहीं किया है .

धोनी का चयन न करके चौंकाया

वहीं, युवी ने धोनी को अपनी ऑल टाइम इलेवन में शामिल न करके चौंका दिया है. फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं. बता दें कि जब धोनी और युवी एक साथ खेला करते थे तो दोनों को दोस्त माना जाता था. लेकिन रिटायरमेंट के बाद से दोनों को कभी भी एक साथ ज्यादा मौके पर नहीं देखा गया है.

युवराज सिंह ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन (Yuvraj Singh Playing 11 of All Times)

सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वार्न, मुरलीधरन, मैक्ग्रा, वसीम अकरम, एंड्रयू फ्लिंटॉ