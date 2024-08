Yuvraj Singh: युवराज पर बनेगी फिल्म, बायोपिक का हुआ ऐलान, ये एक्टर निभा सकते हैं युवी का किरदार

Biopic on Yuvraj Singh: भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) पर फिल्म बनेगी. युवी की बायोपिक का ऐलान हो गया है. फिल्‍म समीक्षक तरन आदर्श ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है. तरन आदर्श ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है और इस बात की जानकारी साझा की है. फिल्म समीक्षक ने अपने पोस्ट में लिखा है कि, भूषण कुमार-रवि भगचांदका इस बायोपिक को प्रोड्यूस करेंगे. हालांकि युवी के बायोपिक में उनका किरदार कौन सा अभिनेता निभाएगा, इसका फैसला अभी नहीं किया गया है. बता दें कि युवी भारत के महान क्रिकेटर में से एक रहे हैं. युवी के दम पर भारत ने 2011 में दूसरी बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता था.

BIOPIC ON CRICKETER YUVRAJ SINGH ANNOUNCED... BHUSHAN KUMAR - RAVI BHAGCHANDKA TO PRODUCE... In a groundbreaking announcement, producers #BhushanKumar and #RaviBhagchandka will bring cricket legend #YuvrajSingh's extraordinary life to the big screen.



