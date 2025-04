IPL 2025: योगराज सिंह की बड़ी भविष्यवाणी, युवराज ने चाहा तो ये खिलाड़ी बनेगा विश्व क्रिकेट का अगला क्रिस गेल

Yograj Singh on Next Chris Gayle of World Cricket: टीम इंडिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर को लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी की है. योगराज का मानना है कि अर्जुन में बेहतरीन क्रिकेटिंग टैलेंट मौजूद है और अगर वह अपनी बल्लेबाज़ी पर और मेहनत करें, तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगला ‘क्रिस गेल' साबित हो सकते हैं. योगराज सिंह ने कहा की युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर अच्छे दोस्त है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ की अगर युवराज सचिन के बेटे को अपने कोचिंग में 3 महीने अपने साथ रखते हैं तो वो विश्व क्रिकेट का दूसरा क्रिस गेल बन सकता है.

योगराज सिंह ने कहा, “अर्जुन के पास दमदार स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता है. अगर वो अपनी बैटिंग स्किल्स को थोड़ा और तराश लें, तो वो दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ों में शामिल हो सकते हैं. अर्जुन तेंदुलकर, जो अपने पिता और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, हाल के वर्षों में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सुर्खियों में रहे. हालांकि अब तक वह गेंदबाज़ के तौर पर अधिक जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी क्षमता को भी कई विशेषज्ञों ने सराहा है.

योगराज सिंह का यह बयान ना सिर्फ अर्जुन के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, बल्कि उनके करियर को एक नई दिशा भी दे सकता है. योगराज सिंह को लगता है कि युवराज के कोचिंग में तैयारी करते हुए अर्जुन तेंदुलकर को दूसरा क्रिस गेल बनाने की चाहत बहुत बड़ी बात है.

