Paralympics 2024: "आप हमारे पीएम ही नहीं बल्कि...", योगेश कथुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी से कह दी दिल की बात

Yogesh Kathuniya to PM Modi: पेरिस पैरालिंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पैरा-एथलीटों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अपने अनुभव साझा किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर पेरिस पैरालिंपिक के भारतीय दल से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे और भारतीय पैरालिंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया भी मौजूद थे. पेरिस में जूडो में कांस्य पदक जीतकर पैरालिंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने वाले भारतीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को ब्लैक बेल्ट भेंट की.

पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 फाइनल में रजत पदक जीतने वाले योगेश कथुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया जो हमेशा उनका साथ देते हैं. पीएम मोदी से बातचीत के दौरान योगेश ने कहा कि लोगों के लिए PM का मतलब प्रधान मंत्री होता है, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब 'परम मित्र' होता है. आप हमारे लिए एक दोस्त की तरह हैं. जो हमेशा हमारा साथ देते हैं."

