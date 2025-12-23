विज्ञापन
Year Ender 2025: वनडे में इन खिलाड़ियों का रहा जलवा, टॉप-5 में नहीं एक भी भारतीय, रोहित-विराट का ऐसा है रिकॉर्ड

Most ODI Runs in 2025: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने हाल के कुछ सालों में टेस्ट फॉर्मेट में अपनी दमदार बल्लेबाजी से बड़ी पहचान बनाई है, लेकिन वनडे में भी वह किसी से कम नहीं हैं. 2025 में रूट ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

Most ODI Runs in 2025: साल 2025 खत्म होने को आया है. 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस बार टीमों वनडे पर फोक्स रखा है. विश्व कप के बाद वनडे फॉर्मेट की सबसे अहम मानी जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन इसी साल हुआ. भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था. भारत के शीर्ष बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस साल वनडे फॉर्मेट में अच्छा रहा है. भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर वनडे फॉर्मेट में साल के शीर्ष पांच बल्लेबाजों में किसी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है. इस लिस्ट में पहला नाम ही काफी चौंकाने वाला है. 

जो रूट ने कायम की बादशाहत 

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने हाल के कुछ सालों में टेस्ट फॉर्मेट में अपनी दमदार बल्लेबाजी से बड़ी पहचान बनाई है, लेकिन वनडे में भी वह किसी से कम नहीं हैं. 2025 में रूट ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 15 मैचों की 15 पारियों में 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 808 रन बनाए हैं.

जो रूट का साल 2025 में वनडे फॉर्मेट का सबसे सफल बल्लेबाज होना क्रिकेट फैंस को चौंकाने के साथ ही इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ टेस्ट के ही नहीं बल्कि हर फॉर्मेट के श्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. 

न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज डेरिल मिचेल दूसरे सफल बल्लेबाज हैं. मिचेल ने 17 मैचों की 16 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 761 रन बनाए हैं. स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्से तीसरे सफल बल्लेबाज हैं. मुन्से ने 11 मैचों में 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 735 रन बनाए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्ज्के साल 2025 के चौथे सफल वनडे बल्लेबाज हैं. ब्रिट्ज्के ने 12 मैचों की 12 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 706 रन बनाए हैं. पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप हैं. होप ने 15 मैचों की 15 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाते हुए 670 रन बनाए हैं.

2025 में सबसे अधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज
खिलाड़ी का नाममैचरन
जो रूट15808
डेरेल मिशेल17761
 जॉर्ज मुन्से11735
मैथ्यू ब्रीत्ज़के12706
शाई होप15670
आगा सलमान17667
मिलिंद कुमार12652
विराट कोहली13651
रोहित शर्मा14650
रचिन रवींद्र14604

कैसा है रोहित-कोहली का रिकॉर्ड

बात अगर भारतीय दिग्गजों की करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप-10 में है. कोहली इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं जबकि रोहित नौवें स्थान पर हैं. कोहली ने इस साल 13 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 651 रन बनाए हैं जबकि रोहित ने इतने ही मैचों में 651 रन बनाए हैं. वहीं लिस्ट में आखिरी स्थान पर रचिन रवींद्र हैं. रचिन रवींद्र ने 14 मैचों में 604 रन बनाए हैं.

