'मुझे 15 दिन पहले बोल दिया था' जायसवाल ने सुनाया टेस्ट डेब्यू का दिलचस्प किस्सा, बताया कैसे रोहित शर्मा ने की मदद

Yashasvi Jaiswal on Test Debut: 12 जुलाई 2023 की तारीख यशस्वी जायसवाल के करियर की वो तारीख है, जिसे वो कभी भुला पाए. इस दिन उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इस मुकाबले के बाद से जायसवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. जायसवाल अपने टेब्यू के बाद से सिर्फ 28 मैच खेल चुके हैं और उन्होंने इस दौरान ना सिर्फ रनों का अंबार लगाया है जबकि एक से बड़े एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. वहीं अब जायसवाल ने अपने डेब्यू को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि किस तरह से रोहित शर्मा ने उनकी मदद की थी.

यशस्वी जायसवाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे रोहित की बातचीत ने उन्हें अपने पहले टेस्ट से पहले व्यवस्थित और आत्मविश्वास महसूस करने में मदद की. जयसवाल ने कहा,"मुझे काफी कॉन्फिडेंस दे रहे थे (रोहित शर्मा) और मुझे बता रहे थे कि फ्री होकर खेल, बिंदास खेल. जाके अपना शॉट्स खेलना. लेकिन कोशिश करना कि अगर सेट हो जाएगा तो बड़ी पारी खेलना."

जायसवाल ने इस दौरान खुलासा किया कि रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज पहुंचते ही इस युवा सलामी बल्लेबाज को बता दिया था कि उनका डेब्यू होने वाला है. जैसे ही भारतीय टीम डोमिनिका पहुंची, कप्तान ने जयसवाल को उनकी भूमिका के बारे में बता दिया. जयसवाल ने याद करते हुए कहा,"जब हम डोमेनिका के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्होंने मुझे बता दिया था कि तू खेलने वाला है. मतलब 15 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था. उन्होंने कहा था कि मैं तुझे एक दिन पहले थोड़ी बोलूंगा कि तू खेलने वाला है. उन्होंने मुझे 15 दिन पहले बोल दिया था कि जायसवाल तू खेलने वाला है. तैयार रहना. हम लोग साथ में तैयारी करेंगे और अच्छे से करेंगे."

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने डेब्यू को लेकर कहा,"उस टाइम ही जब मुझे पता चला कि मैं डेब्यू करने वाला हूं, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था. मैं कभी उसके पहले इंडिया के लिए नहीं खेल था. मेरा फर्स्ट टाइम था. रोहित भाई के बारे में मेरे पास कहने को शब्द नहीं है."

जायसवाल की यह तैयारी मैदान पर दिखी. सिर्फ 21 साल की उम्र में, जयसवाल ने धैर्य, नियंत्रण और परिपक्वता दिखाते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ रोसेउ में 171 रनों की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की. जयसवाल ने रणनीति और चयन से परे रोहित की तारीफ की है. उन्होंने कहा,"मैं रोहित भाई के बारे में क्या कह सकता हूं? सच कहूं तो मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं हैं." "वह शानदार इंसान है. वह एक बड़े भाई की तरह है - वह आपको सिखाते हैं, वह आपको प्रेरित करते हैं."

