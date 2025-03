'जायसवाल को...', लेफ्टी बल्लेबाज की हुई अनदेखी, तो फैंस का राजस्थान प्रबंधन पर बुरी तरह फूटा गुस्सा

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Roayal) ने वीरवार को रियान पराग को शुरुआती तीन मैचों के लिए अपना अस्थायी कप्तान नियुक्त किया. यह निर्णय तब लिया गया, जब नियमित कप्तानन संजू सैमसन (Sanju Samson) ने यह खुलासा किया कि वह अगले कुछ मैचों केवल बतौर बल्लेबाज खेलेंगे. इसके बाद प्रबंधन ने रियान पराग को कप्तान बनाने का फैसला किया, तो बड़ी संख्या में फैंस को यह पसंद नहीं आया. इन प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर यशस्वी जायसवाल की अनदेखी करने के लिए फ्रेंचाइजी पर जमकर भड़ास निकाली. राजस्थान रॉयल्स द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में अनौपचारिक बातचीत में सैमसन ने कहा, 'वह अभी अगले तीन मैचों के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है. इस टीम में कई लीडर्स हैं. पिछले कुछ सालों में यहां कई ऐसे शानदार लोग हैं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वातावरण को सहज कर रखा है. शुरुआती तीन मैचों में रियान पराग टीम की कप्तानी करेंगे. मैं सभी से उनके समर्थन और उनके साथ खड़ा होने की उम्मीद करता हूं' ऐसा पहली बार होगा, जब रियान पराग आईपीएल में टीम की कमान संभालेंगे. घरेलू क्रिकेट में वह असम की कप्तानी करते हैं. बहरहाल, फैंस को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर देखने को मिला. ये देखें, फैंस कह रहे हैं कि जायसवाल को लूट लिया गया. वह बेहतर के हकदार हैं और वैसे इस चाहने वाली बात पूरी तरह गलत नहीं है

'आप राजस्थान के हकदार नहीं. अगले साल मुंबई आ जाओ'

Jaiswal is from Mumbai, and i want he come next year in auction and go with mi these, RR franchise didn't deserve talen like you.#YashasviJaiswal#RajasthanRoyals#Captaincy pic.twitter.com/I0EKRzfXBX — lakhman Odedra (@ItsLvodedra007) March 20, 2025

जायसवाल को उनका हक नहीं मिल रहा है. ऐसा कहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है

Yashasvi Jaiswal not getting recognition at RR, KKR should have made one more bid mann...It still hurts😭 pic.twitter.com/O0u2o7z2vG — कट्टर KKR समर्थक 🦁🇮🇳 ™ (@KKRWeRule) March 20, 2025

जायसवाल के समर्थन में कमेंटों की बाढ़ सी आ गई. आप जरा इस प्रशंसक को देखिए कि यह क्या कह रहा है