WTC Final: इंग्लैंड रवाना हुए यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा के साथ खिंचाई स्पेशल सेल्फी, देखें Pics

Yashasvi Jaiswal in Indian Test Team News

WTC Final India vs Australia: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final IND vs AUS) के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma with Yashasvi Jaiswal) युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ इंग्लैंड रवाना हो गए हैं. बता दें कि 7 जून को WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ द ओवल में खेलना है. जायसवाल (Yashasvi Jaiswal in Indian Test Team) ने सोशल मीडिया पर कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma WTC Final) के साथ तस्वीर साझा की है और कैप्शन में लिखा है कि 'विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड रवाना, one and only रोहित शर्मा के साथ.' बता दें कि जायसवाल को स्टैंडबाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.

