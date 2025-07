IND vs ENG: शुभमन गिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Shubman Gill record: एजबेस्टन टेस्ट मैच (IND vs ENG, 2nd Test) में भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill create History in Test) ने इतिहास रच दिया. गिल ने भारत की पहली पारी के दौरान 387 गेंद पर 269 रन की पारी खेली, अपनी पारी में कैप्टन गिल ने 30 चौके और तीन छक्के लगाए. इस ऐतिहासिक पारी के दौरान गिल ने यूं तो कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए लेकिन उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे जानकर विश्व क्रिकेट हैरत में हैं. दरअसल गिल का टेस्ट में यह पहला दोहरा शतक है. उन्होंने 269 रन की ऐतिहासिक पारी के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

विश्व क्रिकेट में ऐसा कमाल करने वाले इकलौते बल्लेबाज

'कैप्टन' गिल विश्व क्रिकेट के इतिहास में दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम 25 साल की उम्र में टेस्ट और वनडे, दोनों में दोहरा शतक लगाने का कमाल दर्ज है, हालांकि वनडे और टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले गिल दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं, लेकिन 25 साल की उम्र में दोनों फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने का कमाल करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. (Double hundred in Test and ODI)

टेस्ट और वनडे में दोहरा शतक (Double hundred in Test and ODI)

सचिन तेंदुलकर

वीरेंद्र सहवाग

क्रिस गेल

रोहित शर्मा

शुभमन गिल (25 साल)

इसके साथ-साथ गिल टेस्ट में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने कोहली और सचिन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. वहीं, टेस्ट इतिहास में नंबर 4 बल्लेबाजी क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज श्रीलंका के महिला जयवर्धने हैं जिनके नाम नंबर 4 पर 374 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. महेला जयवर्धने ने साल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में 374 रन बनाए थे. (Most runs in an innings by batting position 4 in Tests)

नंबर 4 पर भारतीय बल्लेबाज की ओर से खेली गई सबसे बड़ी पारी

269 - शुभमन गिल बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, बर्मिंघम, 2025

254* - विराट कोहली बनाम साउथ अफ्रीका, पुणे, 2019

248* - सचिन तेंदुलकर बनाम बांग्लादेश, ढाका, 2004

मैच की बात करें तो भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रन बनाए, जिसके बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 77 रन बना लिए थे.