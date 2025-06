VIDEO: हार रही थी टीम, नाच रहे थे यशस्वी जायसवाल, फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा

Yashasvi Jaiswal, India vs England, 1st Test: हेडिंग्ले टेस्ट में मिली करीबी हार को भारतीय फैंस पचा नहीं पा रहे हैं. लीड्स में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने खेल दिखाया. उसे देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारतीय टीम इतिहास बदल सकती है. मगर ऐसा नहीं हो सका. आखिरी दिन के आखिरी सेशन में उसे पांच विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. क्रिकेट प्रेमी इस दर्द को अभी भूल भी नहीं पाए हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने उनका पारा और बढ़ा दिया है. यह वीडियो टीम इंडिया के युवा होनहार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि वह मैदान में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं.

अब सवाल उठता है कि भारतीय खिलाड़ियों के डांस पर तालियां बजाने वाले फैंस आखिर गुस्सा क्यों हो रहे हैं. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

Fair play to Jaiswal - took it like a champ 👏😂 #ENGvIND pic.twitter.com/GE8IDclV1u

हेडिंग्ले टेस्ट में क्षेत्ररक्षण के दौरान जायसवाल के पास विपक्षी बल्लेबाजों को आउट करने के कई अवसर मिले थे. मगर उन्होंने उन मौकों को गंवा दिया. अगर वह उन कैचों को लपकने में कामयाब होते तो मैच परिणाम कुछ और हो सकता था. मगर वह हर मौकों पर नाकामयाब ही रहे. जिसके बाद से क्रिकेट प्रेमी उनसे चिढ़े हुए हैं और उनके डांस की भी आलोचना कर रहे हैं.

@Gill_Iss नाम के एक फैन ने उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'टीम हार रही है... जायसवाल डांस कर रहे हैं. इनसे बेशर्म इंसान मैंने नहीं देखा.'

Team is losing...Jaiswal is dancing💔🙂



- Show Me A More Shameless Guy Than Him...!! pic.twitter.com/lSL4gvh7ZM