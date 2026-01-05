ग्रोक की बदतमीज़ी पर वर्ल्ड चैंपियन प्रतीका रावल ने दे दी चेतावनी, भारतीय क्रिकेटर्स ने दिया साथ

महिला वर्ल्ड चैंपियन टीम की धमाकेदार ओपनर प्रतीका रावल वैसे तो मैदान पर बल्ले के साथ ही अपना गुस्सा निकलती हैं. लेकिन दिल्ली की इस स्टार खिलाड़ी ने इस बार सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'X' को गुस्से में चेतावनी दे डाली है. 'ग्रोक' ने बगैर उनकी अनुमति के उनकी फ़ोटो एडिट की और सोशल मीडिया पर डाल दी. प्रतीका ने इसे उनकी निजता का हनन मानते हुए 'ग्रोक' की क्लास लगा दी और उसे चेतावनी भी दे डाली.

'ग्रोक' पर यूं भड़कीं प्रतीका, खिलाड़ियों का साथ

दिल्ली की 25 साल की प्रतीका ने AI असिसटेंट प्लैटफॉर्म 'ग्रोक' को चेतावनी दी उनकी पिछली या भविष्य में आगे शेयर की जाने वाली पोस्ट से बग़ैर उनकी अनुमति के कोई फ़ोटो नहीं लिया जाए. प्रतीका ने ये भी कहा कि ये एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बनती जा रही है. प्रतीका ने 'X' पर ट्वीट किया,"हैलो ग्रोक, मैं आपको मेरी कोई भी फ़ोटो इस्तेमाल करने, बदलने या एडिट करने की अनुमति नहीं देती. अगर कोई और व्यक्ति मेरी किसी भी फ़ोटो को एडिट करने को कहे तो उसे फ़ौरन अस्वीकार कर दें."

Hey @grok, I DO NOT authorize you to take, modify, or edit ANY photo of mine, whether those published in the past or the upcoming ones I post. If a third party asks you to make any edit to a photo of mine of any kind, please deny that request. Thanks. — Pratika Rawal (@PratikaRawal64) January 5, 2026

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्राइवेसी या निजता का हनन और एथिक्स या नीतिगत बातों को लेकर बहस फिर से तेज़ हो रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने भी प्रतीका का इस मसले पर साथ दिया है. रॉबिन उथप्पा ने 'X' पर पोस्ट कर प्रतीका का साथ देते हुए साल 2026 के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

वर्ल्ड में मंधाना के बाद सबसे ज़्यादा रन

महिला टीम इंडिया की स्टार ओपनर वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुईं थीं और उसके बाद उनकी जगह शेफालि वर्मा को बतौर ओपनर टीम में जगह मिली थी. प्रतीका ने पिछले साल हुए ऐतिहासिक वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 51 के औसत से 1 शानदार शतक और 1 अर्द्धशतक के साथ स्मृति मंधाना के बाद सबसे ज़्यादा 08 रन बनाये थे. प्रतीका ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 75 और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 122 रनों की पारी खेली थी. फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ चोटिल होकर वो टूर्नामेंट के अगले मैच नहीं खेल पाईं थी.

कैसे हद लांघता है ‘ग्रोक'

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'X' के एक अहम फीचर, क्वालिटी 'ग्रोक' ने कई नामचीन लोगों को अच्छा-ख़ासा परेशान कर रखा है. 'ग्रोक' के सहारे लोग ट्विटर पर तरह-तरह के सवाल करते हैं जिनके वो इंटरनेट पर त्वरित गति से जवाब ढूंढकर लोगों के सामने पेश करता है.

लेकिन एक अहम फ़ीचर ये भी है कि किसी की तस्वीर को वो कोई अलग कपड़े पहनाकर पेश कर सकता है. शुरुआत में इसका इस्तेमाल लोग फ़ैशन के लिए करते रहे. लेकिन उसने नामचीन हस्तियों को बिकनी और दूसरे ड्रेस पहनाने शुरू किये तो लोग ख़फ़ा होने लगे.

