William O'Rourke: जिस शर्मनाक रिकॉर्ड से भागते हैं सभी गेंदबाज, विलियम ओ'रुरके के नाम वही जुड़ा

William O'Rourke, Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru, 70th Match: आईपीएल 2025 के लीग चरण का आखिरी मुकाबला बीते कल (27 मई) लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच लखनऊ में खेला गया. जहां एलएसजी की टीम को छह विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान लखनऊ के तेज गेंदबाज विलियम ओ'रुरके काफी महंगे रहे. जिसके साथ ही उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से शिरकत करते हुए एक मुकाबले में सर्वाधिक रन लुटाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

ओ'रुरके से पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड संयुक्त रूप से आवेश खान और मनीष यादव के नाम दर्ज था. जिन्होंने अपने चार-चार ओवरों के स्पेल में क्रमशः 60-60 रन लुटाए थे. मगर बीते कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 74 रन लुटाते यह अनचाहा रिकॉर्ड अब विलियम ओ'रुरके के नाम दर्ज हो गया है.

William O'Rourke -



74 runs in 4 overs

Took Livingstone's wicket on golden duck

Miss fielded 4 boundaries

And easiest Run out miss pic.twitter.com/4CYCPUrNJJ