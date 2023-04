IPL 2023: Shreyas Iyer को लेकर आई बड़ी अपडेट, जानिए क्या IPL 2023 और WTC Final में खेल पाएंगे?

Shreyas Iyer

IPL 2023: आईपीएल में चोटिल खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अब इस कड़ी में कोलकाता नाइट राइडर्स के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ी खबर आई है जो आईपीएल में केकेआर (KKR) और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए उदासी भरी खबर है. श्रेयस अय्यर अब पूरे आईपीएल (Shreyas Iyer Ruled Out from IPL 2023) सीजन से बाहर हो चुके हैं और साथ ही साथ श्रेयस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (Shreyas Iyer Ruled out from WTC 2023) में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे. अब खबर ये आ रही हैं की श्रेयस अय्यर की पीठ की सर्जरी होनी है, (Shreyas Iyer Injury Update) जिसकी वजह से वो आईपीएल (IPL) और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) से भी बाहर हो गए हैं और अब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कार्यवाहक कप्तान नितीश राणा (Nitish Rana) अब पूरे आईपीएल सीजन में कोलकाता की कप्तानी करेंगे.