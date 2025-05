'मैं अभी भी कहता हूं ...'. मुथैया मुरलीधरन ने वर्तमान क्रिकेट में इस खिलाड़ी को बताया 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

Muttiah Muralitharan on Greatest of All Time: दुनिया के सबसे महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली (Muttiah Muralitharan on Virat Kohli) को लेकर बात की है. मुरलीधरन ने कोहली के विश्व क्रिकेट के GOAT, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करार दिया है. मुथैया मुरलीधरन ने ये भी बताया है कि आखिर कोहली क्यों टेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलाने के हकदार हैं. TRS को दिए एक इंटरव्यू में मुरलीधरन ने कोहली को लेकर बात की थी और उन्हें वर्तमान क्रिकेट का महान क्रिकेटर करार दिया था.

मुथैया मुरलीधरन ने कहा, " "मैं आरसीबी में तीन साल कोहली के साथ था. जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वह फिट नहीं था. ओवर साइज था. पहली बार जब उनसे श्रीलंका में खेला तो उसने शतक जमाया था. उसकी बल्लेबाजी को देखकर यकीन हो गया था कि वह एक बेहतरीन बल्लेबाज है. वर्ल्ड कप भी उसने खेला, उसके बाद वह आरसीबी में आया. उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था."

पूर्व ऑफ स्पिनर ने आगे कहा, "जब मैं उनके साथ जुड़ा तो उन्होंने उन्हें बहुत अलग तरीके से खुद को बदला, मेरे दिमाग में दो बातें क्लिक हुईं, उनका जुनून, देखिए जब वह मैदान पर उतरे तो वह बच्चे की तरह थे, लेकिन यह जुनून है, इसलिए वह कोहली हैं, उन्हें इसे नहीं बदलना चाहिए, मैं अभी भी कहता हूं कि कभी भी रवैया नहीं बदलना चाहिए, वह मैदान पर जो कर रहे हैं, उन्हें वही करना चाहिए, अन्यथा उनका प्रदर्शन गिर जाता. भले ही कोई विकेट ले ले, अगर वह कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी खुशी देखेंगे, गेंदबाज जश्न नहीं मनाएगा, वह उससे ज्यादा जश्न मनाएंगे."

टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ने कहा, "यह खेल के लिए उनका जुनून है, मेरे अंदर एक क्रिकेट प्रशंसक है जो कोहली को अगले 10 साल तक चाहता है कि खेलता रहे, यही मैं हूं, हम सभी यही चाहते थे ."

बता दें कि अब कोहली केवल वनडे क्रिकेट खेलते दिखेंगे, विराट ने पहले टी-20 इंटरनेशनल और अब टेस्ट क्रिकेट से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया है.