IND vs USA: T20 WC 2026 में भारत के लिए पहले ही मुकाबले में नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह!, सामने आई ये वजह

Why Jasprit Bumrah Not Playing vs USA in T20 World Cup 2026 Match: भारत के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह शनिवार को अमेरिका के खिलाफ़ टीम के पहले T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए डाउटफुल हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी और उन्होंने पिछली शाम ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया था. चूंकि पहला मैच एकतरफ़ा होने की उम्मीद है, इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट इतने लंबे टूर्नामेंट की शुरुआत में अपने सबसे महत्वपूर्ण तेज़ गेंदबाज़ के साथ कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, ऐसा पता चला है. बुमराह, जो भारत के व्हाइट-बॉल प्लान के लिए बहुत ज़रूरी हैं उन्होंने शुक्रवार को नेट्स पर बॉलिंग नहीं की, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें सिर्फ़ सावधानी के तौर पर आराम दिया जा सकता है. उन्हें हल्का बुखार था.

अगर 32 साल के बुमराह समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं, तो मोहम्मद सिराज, जो शुक्रवार शाम को टीम में शामिल हुए थे, उनके प्लेइंग XI में शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि, हार्दिक पांड्या के नई गेंद शेयर करने की संभावना को देखते हुए, सिराज को पहले चेंज बॉलर के तौर पर बॉलिंग करनी पड़ सकती है.

भारत का ग्रुप शेड्यूल काफी बिज़ी है, जिसमें 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ़, 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ़ और 18 फरवरी को हॉलैंड के खिलाफ़ मैच हैं. मौजूदा अनिश्चितता के कारण पाकिस्तान के साथ मैच पर अभी भी संदेह है, जिससे बड़ी तस्वीर में USA के साथ मैच ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है.

आगे भारी वर्कलोड और ज़्यादा मुश्किल विरोधियों को देखते हुए, एक अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम के खिलाफ़ बुमराह को आराम देना सबसे समझदारी वाला ऑप्शन लगता है. टीम मैनेजमेंट को लगता है कि टूर्नामेंट के अहम मैचों के लिए बुमराह को बचाकर रखना सबसे ज़रूरी है.