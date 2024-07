कौन बनेगा टी-20 में भारतीय टीम का अगला कप्तान? एक नहीं बल्कि तीन दावेदार कतार में

Who will become the captain of the T20 Indian team: टी20 विश्व चैंपियन टीम इंडिया इन दिनों टी20 फॉर्मेट के लिए नए कप्तान की तलाश में है. इसकी शुरुआत जिम्बाब्वे दौरे से हुई.यहां कई सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया. इसलिए कप्तानी युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई. अब सवाल ये है कि क्या शुभमन गिल बतौर कप्तान सीनियर प्लेयर्स का सिर्फ विकल्प थे या फिर बीसीसीआई का प्लान उनको लेकर कुछ और है? हालांकि, टीम इंडिया का ये प्रयोग सफल रहा और पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी कर रहे शुभमन गिल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया. स्टार युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैच की टी20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया था. काफी समय से बल्ले से संघर्ष कर रहे गिल के लिए यह खुद को साबित करने का बड़ा मौका था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया. इस सीरीज की शुरुआत भारत के लिए काफी खराब रही, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट के फैसले पर कई सवाल भी खड़े हुए। लेकिन सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद टीम इंडिया ने वापसी की. यहां से टीम इंडिया का प्रदर्शन पूरी सीरीज में शानदार रहा.

Photo Credit: Shubman Gill on X

भारत ने जिम्बाब्वे को 5 मैच की टी20 सीरीज में 4-1 से हरा दिया.इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल का बल्ला भी जमकर बोला. इसी के साथ उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी बना डाला. शुभमन की एंट्री दिग्गजों की खास लिस्ट में हो गई है. दरअसल, शुभमन गिल ने 5 मैच में 170 रन बनाए। इसी के साथ अब उनका नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ एक खास लिस्ट में जुड़ गया है.

पांचवें और आखिरी टी20 मैच के बाद गिल ने कहा, "मुझे कप्तानी करने में मजा आता है, इससे मेरा सर्वश्रेष्ठ निकलकर आता है. मैं हर समय खेल में बना रहता हूं. यह मेरे व्यक्तित्व का एक अलग ही पक्ष सामने लाता है, जिसका मैं मैदान पर पूरा लुत्फ उठाता हूं." वह बतौर कप्तान एक टी20 सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. इस लिस्ट में 231 रन के साथ टॉप पर विराट कोहली हैं. विराट ने साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में 231 रन बनाए थे. इसके अलावा साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्होंने 183 रन बनाए थे.जबकि, रोहित ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में बतौर कप्तान 162 रन बनाए थे, लेकिन गिल अब उनसे आगे निकल चुके हैं.

वनडे और टेस्ट में रोहित शर्मा कप्तान बने रहेंगे. लेकिन उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद अब हार्दिक पांड्या नए टी20 कप्तान घोषित हो सकते हैं. वहीं ऋषभ पंत भी कप्तान बनने के दावेदारों में शामिल हैं. इस बीच सफल जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम मैनेजमेंट गिल के नाम पर भी विचार कर सकता है.बता दें, शुभमन गिल अब आईपीएल में भी कप्तानी कर रहे हैं. पिछले साल हार्दिक पांड्या के टीम से जाने के बाद गुजरात टाइटन्स ने शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी है.