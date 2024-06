Who is Sahil Chauhan: पहले 0 पर हुआ आउट, फिर रच दिया इतिहास, जानें कौन हैं साहिल चौहान जिन्होंने गेल का रिकॉर्ड तोड़ मचाई सनसनी

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने साल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुएपुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़ा था और उनका यह रिकॉर्ड सोमवार को टूट गया. साइप्रस के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में खेलते हुए भारतीय मूल के साहिल चौहान ने सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ा दिया. एस्टोनिया का यह बल्लेबाज इससे पहले वाले मैच में खाता भी नहीं खोल पाया था, लेकिन सीरीज के दूसरे मैच में जो उसी दिन खेला गया, इतिहास रच दिया. साहिल चौहान ने एस्टोनिया के लिए छह मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 में 41 गेंदों में 144 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 351.21 का रहा. साहिल चौहान ने अपनी पारी के दौरान रिकॉर्ड 18 छक्के लगाए. हालांकि, कमाल की बात यह है कि साहिल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अधिक अनुभव नहीं हैं और उन्होंने इस मैच से पहले सिर्फ तीन मैच खेले थे.

क्रिस गेल को पछाड़ जड़ा रिकॉर्ड शतक

साहिल चौहान द्वारा 27 गेंदों में लगाया गया शतक, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है. इससे पहले यह रिकॉर्ड नामीबिया के यान-निकोल लॉफ्टी ईटन के नाम था, जिन्होंने 33 गेंद में शतक जड़ा था. बात अगर टी20 क्रिकेट की करें तो यहां पर क्रिस गेल का राज था, जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों में शतक जड़ा था, जबकि लिस्ट में दूसरे स्थान पर ऋषभ पंत थे, जिन्होंने 32 गेंदों में शतक जड़ा था. साहिल अब इस लिस्ट में भी टॉप पर पहुंच गए हैं.

Estonia's Sahil Chauhan sets record with fastest T20I century in just 27 balls!

That's not it, he also shattered the record for most sixes in a men's T20I, smashing 18 in his 41-ball innings.

.#SahilChauhan #CricketTwitter #Estonia pic.twitter.com/jHay3sn91D — FanCode (@FanCode) June 18, 2024

पहले मैच में 0 पर हुए थे आउट

एस्टोनिया अभी साइप्रस के दौरे पर है जहां दोनों देशों के बीच छह मैचों की सीरीज खेली जा रही है. सोमवार को इस सीरीज के दो मैच हुए. साहिल चौहान सीरीज के पहले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे और 0 पर आउट हुए थे. नंबर-चार पर बल्लेबाजी को आए गोल्डन डक हुए थे. हालांकि, उनकी टीम यह मैच जीतने में सफल रही थी. इस शतक से पहले साहिल के बल्ले से सिर्फ 18 रन आए थे, जो उन्होंने डेब्यू वाले दिन बनाए थे.

सिर्फ तीन मैचों का अनुभव

टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ने वाले साहिल ने जिब्राल्टर के खिलाफ 30 सितंबर 2023 को अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. इस मैच में उनके बल्ले से नाबाद 16 रन आए थे. इसी दिन खेले सीरीज के दूसरे मैच में साहिल ने सिर्फ दो रन बनाए थे. यानि सोमवार से पहले साहिल ने सिर्फ दो मैच खेले थे और करीब 8 महीने बाद जब वो मैदान पर वापस आए तो उन्होंने इतिहास रच दिया.

कोच ने कही ये बात

साहिल को लेकर उनके कोच का कहना है कि बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान जो 18 छक्के जड़े उसमें कुछ छक्कों 100 मीटर से भी लंबे थे. साहिल को लेकर उनके कोच रिचर्ड कॉक्स ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा,"इस टीम को प्रशिक्षित करने का सौभाग्य, इस पारी और इसके सटीक निष्पादन को देखने का सौभाग्य और भी अधिक प्राप्त हुआ. 18 6s और मैं आपको बता दूं कि उनमें से कुछ 100 मीटर से अधिक थे. अविश्वसनीय."

Privileged to coach this team even more privileged to witness this innings and it's precision execution - 18 6s and let me tell you some of them were 100m plus - unbelievable ! 👍@CricketEstonian ❤️ https://t.co/zx9sEIdZsz — Richard Cox (@RichardCox380) June 17, 2024

साहिल को लेकर उनके कोच ने आगे लिखा,"जब आपका दिन होता है तो यह आपका दिन होता है - इस आदमी से प्यार करें - विशाल प्रतिभा लेकिन सबसे विनम्र, देखभाल करने वाला, सुनने वाला मेहनती क्रिकेटर, जिसके साथ आप कभी भी काम करना चाहेंगे - साहिल चौहान से ज्यादा योग्य कोई नहीं."

When it's your day it's your day - love this man - huge talent but the most humble caring listening hard working cricketer you could ever wish to work with - no one more deserving of this than Sahil Chauhan pic.twitter.com/cilR36F9cO — Richard Cox (@RichardCox380) June 17, 2024

पहली ही गेंद से बोला धाबा

साहिल ने मैदान पर आते ही गेंदबाजों की खबर लेना शुरू कर दिया था. साहिल ने खेली पहली तीन लीगल डिलवरी पर 6,4,6 लगाए. इसके बाद एस्टोनिया की पारी के छठवें ओवर में उन्होंने चार छक्के और एक चौका लगाया. साहिल ने आठवें ओवर में चार छक्के लगाए जबकि नौंवें ओवर में उन्होंने तीन छक्के लगाए.

