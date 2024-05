रोहित शर्मा नहीं बल्कि यह दिग्गज है वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर वन कप्तान, वसीम अकरम ने बताया

Who is No. 1 Captain in the world Cricket, वसीम अकरम ने बताया

No. 1 Captain in the world Cricket: वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय नंबर वन कप्तान कौन है, इस सवाल का जवाब वसीम अकरम ने दिया है. (Who is No. 1 Captain in the world Cricket) दरअसल, स्पोर्ट्सकीड़ा के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज (Wasim Akram) ने इस बारे में बात की है, दरअसल, वसीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पैट कमिंस को वर्तमान में वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर वन कप्तान करार दिया है. बता दें कि कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता तो वहीं दूसरी ओर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी खिताब जीता था.