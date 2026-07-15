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कौन हैं मिकेल ओयारज़ाबल? स्पेन की जीत का हीरो, वर्ल्ड कप में बनाया रिकॉर्ड

मिकेल ओयारज़ाबल फ्रांस की जीत के हीरो रहे. उन्होंने पहले ही हाफ में गोल दागकर फ्रांस को दबाव में डाल दिया.

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कौन हैं मिकेल ओयारज़ाबल? स्पेन की जीत का हीरो, वर्ल्ड कप में बनाया रिकॉर्ड

स्पेन के फैंस मिकेल ओयारज़ाबल को गोल का जश्न मनाते हुए देखने के आदी हो गए हैं. इस फ़ॉरवर्ड ने 2026 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा पांच बार किया है और वह 'ला रोजा' की सफलता का एक अहम हिस्सा रहे हैं. मंगलवार को डलास स्टेडियम में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया. इस मुकाबले में स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबल ने पहले ही हाफ में गोल किया था. इस गोल के कारण ही फ्रांस पहली बार मौजूदा विश्व कप में पहले हाफ के बाद पिछड़ी. 

रियल सोसिदाद के लिए लंबे समय से खेल रहे खिलाड़ी ने बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लबों के लिए खेलने वाले अपने साथियों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े यूरोपीय फ़ुटबॉल मैच नहीं खेले हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि, ओयारज़ाबल को बहुत कम पहचान मिलती है क्योंकि उनकी नेशनल टीम के कई खिलाड़ी ऐसे बड़े क्लबों के लिए खेलते हैं जिन पर दुनिया भर का ज़्यादा ध्यान रहता है.

इसके बावजूद, ओयारज़ाबल ने बिना ध्यान भटकाए 'ला रोजा' के लिए अपनी कामयाबी का सफ़र जारी रखा. 2024 यूरो जीतने वाले कैंपेन में स्पेन के लिए खेलने के साथ-साथ, उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप फ़ाइनल में दूसरी बार पहुंचाया है; इससे पहले टीम 2010 में चैंपियन बनी थी.

फ्रांस के खिलाफ गोल दाग बनाया रिकॉर्ड

ओयारज़ाबल स्पेन के लिए वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मंगलवार को फ्रांस के खिलाफ किया गया उनका गोल, मौजूदा टूर्नामेंट का 5वां गोल रहा. 

यूरो 2024 के बाद से उनका गोल कंट्रीब्यूशन 25 है. वह स्पेन के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में छठे स्थान पर हैं. बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में उन्होंने अभी तक 9 गोल किए हैं.  मिकेल ओयारज़ाबल स्पेन के ऐसे हीरो हैं जिन्हें उतना श्रेय नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं. 

कौन हैं मिकेल ओयारज़ाबल

ओयार्ज़ाबल 29 साल के फ़ॉरवर्ड हैं, जिनका जन्म स्पेन के आइबार में हुआ था. उन्होंने 2016 में स्पेन की नेशनल टीम के लिए अपना पहला मैच खेला और 2019 में टीम में अपनी जगह पक्की कर ली. क्लब सॉकर लेवल पर, वह 2015 से रियल सोसिदाद के लिए खेल रहे हैं.

स्पेन के रहने वाले ओयार्ज़ाबल ने अपने करियर में 27 इंटरनेशनल गोल किए हैं और रियल सोसिदाद के लिए 100 गोल किए हैं. रियल सोसिदाद (जो उत्तरी स्पेन में स्थित है) में आने से पहले, उन्होंने टीनएजर के तौर पर अपने होमटाउन क्लब SD आइबार के लिए खेला था. करियर की शुरुआत में आइबार के साथ थोड़े समय के लिए लोन पर खेलने के अलावा, वह अपने पूरे करियर में सोसिदाद के साथ ही बने रहे हैं.

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