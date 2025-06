Who is Kuldeep Yadav's fiance Vanshika: जानें कौन हैं कुलदीप यादव की होने वाली दुल्हनिया वंशिका ?

Who is Kuldeep Yadav's fiance Vanshika: कुलदीप यादव ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक निजी समारोह में अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली. इस समारोह को अंतरंग और पारंपरिक रखा गया, जिसमें परिवार के करीबी सदस्यों और दोस्तों के साथ-साथ भारत और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह सहित उत्तर प्रदेश के कई क्रिकेटर शामिल हुए.सगाई शहर के एक स्थल पर हुई, जहां जोड़े ने अंगूठियां बदलीं, जिससे उनके जीवन भर के बंधन में एक नया अध्याय शुरू हुआ.

A forever in the making — heartfelt congratulations to Kuldeep Bhaiya and Vanshika! 💕 #kuldeepyadav pic.twitter.com/RdzBfqsK7b