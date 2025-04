सचिन तेंदुलकर- ब्रायन लारा और विवियन रिचर्ड्स नहीं, ब्रेट ली ने इस क्रिकेटर को बताया दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी

Who is Greatest Cricketer of All Time in World Cricket: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबादज ब्रेट ली ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं. ली ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर विश्व क्रिकेट के सबसे महान क्रिकेटर को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और विराट कोहली का नाम नहीं लिया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने जैक कैलिस को विश्व क्रिकेट का सबसे महान क्रिकेटर करार दिया है.

इस बारे में बात करते हुए ब्रेट ली ने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) यकीनन एक महान बल्लेबाज हैं लेकिन ओवरऑल महान क्रिकेटर की बात आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जैक कैलिस हैं, तेंदुलकर इस गेम को खेलने वाले बेस्ट बल्लेबाज हैं इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन मेरी नजर में बेस्ट क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि जैक कैलिस (Jacques Kallis) हैं."

बता दें कि जैक कैलिस दुनिया का सबसे महान ऑलराउंडर (Jacques Kallis Profile - Cricket Player South Africa) हैं. उनके नाम 166 टेस्ट मैच खेलकर कुल 13289 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टेस्ट में कैलिस ने 45 शतक और 58 अर्धशतक जमाए हैं. वहीं, टेस्ट में उन्होंने 292 विकेट लिए थे. वनडे में कैलिस ने 11579 रन बनाए जिसमें 17 शतक औऱ 86 अर्धशतक शामिल थे. वनडे में महान ऑलराउंडर ने 273 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. टी-20 इंटरनेशनल में कैलिस ने 12 विकेट भी लिए थे. इसके अलावा 666 रन उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल करियर में बनाने में सफलता हासिल की थी.

दूसरी ओर बात करें ब्रेट ली की तो ऑस्ट्रेलिया के इस गेंदबाज ने अपने करियर में (Brett Lee Profile - Cricket Player Australia) ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लेने में सफल रहे थे तो वहीं. वनडे में उनके नाम 380 विकेट दर्ज है. टी-20 में ली के नाम 109 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है.