सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर नहीं बल्कि इस पूर्व दिग्गज को आउट करना चाहते हैं ट्रेट बोल्ट

Trent Boult IPL 2024:

Trent Boult react on one batter he want to dismiss from the past: न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult in IPL) ने उस पूर्व दिग्गज बल्लेबाज के नाम का ऐलान किया है जिसे वो आउट करना चाहते हैं. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जोस बटलर द्वारा पूछे गए कई दिलचस्प सवालों का जवाब दे रहे हैं. दरअसल, जोस बटलर (Jos Buttler) ने बोल्ट ने एक खास सवाल किया जिसका जवाब न्यूजीलैंड गेंदबाज ने दिया. बटलर ने पूछा, "पूर्व दिग्गजों में से एक बल्लेबाज, जिसे आप आउट करना चाहते हैं ?" इस सवाल पर बोल्ट ने रिएक्ट किया और जो जवाब दिया है उसने सुर्खियां बटोल ली है.