'जब कोई नहीं हो तो...': मुंबई की जीत के बाद सचिन ने रोहित को लगाया गले, इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर

Sachin Tendulkar Meet Rohit Sharma: मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर हार के साथ इंडियन प्रीमियर लीग के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद टीम की गाड़ी जीत की पटरी पर लौटी. मुंबई को सीजन के अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 विकेट और उसके बाद गुजरात के खिलाफ 36 रन से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इसके बाद मुंबई ने अपने होम ग्राउंड पर खेले सीजन के पहले मैच में कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया. मुंबई की जीत के हीरो अश्विनी कुमार रहे, जिन्होंने 3 ओवर में 4 विकेट झटके. उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया. इस जीत के बाद मुंबई के डगआउटने जरूर राहत की सास ली होगी.

मुंबई की इस जीत के बाद टीम के मेंटरों में से एक सचिन तेंदुलकर को रोहित शर्मा के साथ खास बातचीत करते देखा जा सकता था. इस मैच में भी मुंबई के पूर्व कप्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वह सिर्फ 13 रन पर आउट हो गए. बता दें, रोहित बीते कुछ समय से टी20 क्रिकेट में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं.

आईपीएल 2022 के बाद से रोहित रनों के लिए तरस गए हैं. उन्होंने 47 मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 1038 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 105 का है. जबकि उनका औसत 22.56 का है. उनका स्ट्राइक रेट 134.63 का है. लेकिन बीते 10 पारियों में रोहित शर्मा ने केवल 141 रन बनाए हैं और केवल एक बार 20 से अधिक रन बनाए हैं.

वहीं रोहित और सचिन की मुलाकात पर एक फैंस ने ट्वीट किया,"जब हर कोई रोहित के लिए चियर कर रहा हो तो सचिन को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब कोई नहीं हो तो रोहित के आसपास उसे ढूंढना कभी मुश्किल नहीं होता. कुछ ऐसा जो 2012 से कभी नहीं बदला."

It might be tough to find Sachin cheering for Ro when everybody is doing , but it's never difficult to find him around Rohit when nobody is there!



Something that never changed from 2012* 🎀 pic.twitter.com/LWJvP5ueH7