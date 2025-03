KKR vs RCB Live Streaming: कब और कहां देखें लाइव मुकाबला वो भी बिलकुल फ्री, JIO का धमाका ऑफर यहां पढ़ें

When and Where to Watch KKR vs RCB IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के ब्लॉकबस्टर 2025 सीजन के लिए मंच तैयार है, जिसमें मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) शनिवार को ईडन गार्डन्स में टूर्नामेंट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ेगी. दोनों टीमें अपने अभियान की शुरुआत नए नेतृत्व में करेंगी, जिसमें अजिंक्य रहाणे कोलकाता की कप्तानी करेंगे, जबकि रजत पाटीदार आरसीबी की कमान संभालेंगे. कप्तानी में फेरबदल के अलावा, जेद्दा में पिछले साल की मेगा नीलामी के बाद दोनों टीमों का लुक बिल्कुल अलग है. केकेआर अपने खिताब की रक्षा के लिए मजबूत शुरुआत की उम्मीद कर रही होगी, जबकि पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी इस बार पिछली गलतियों को भुलाने की कोशिश करेगी.

पिछले साल टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले भारतीय दिग्गज विराट कोहली को पहली बार टी20 प्रारूप में देखना घरेलू प्रशंसकों के लिए भी एक शानदार नजारा होगा. दोनों टीमें आईपीएल इतिहास में 34 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें केकेआर ने 20 जीत के साथ बढ़त हासिल की है. दोनों पक्षों के बीच पिछले पांच मैच कोलकाता के पक्ष में रहे क्योंकि उन्होंने चार मौकों पर जीत हासिल की. ​​केकेआर के खिलाफ आरसीबी की आखिरी जीत आईपीएल 2022 सीजन में आई थी.

आईपीएल 2025 के शुरुआती मुकाबले के बारे में यहां जानिए

कब: शनिवार, 22 मार्च

कहां: ईडन गार्डन, कोलकाता

समय: मैच शाम 7:30 बजे IST से शुरू होगा, टॉस शाम 7 बजे होगा.

लाइव स्ट्रीमिंग: मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

JIO ने दिया शानदार IPL ऑफर

IPL के 18वें सीजन के आगाज से ठीक पहले फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जी हां ये ऐसी खबर है जो हर फैंस के दिलों को धड़काने का काम करेगी, चलिए तो खबर ये है की जियो आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया है. आईपीएल सीजन के शुरू होने के साथ ही, जियो ने मौजूदा और नए जियो सिम ग्राहकों के लिए 90 दिनों के लिए मुफ्त जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन की घोषणा की है, जो 299 रुपये या उससे अधिक का प्लान चुनते हैं या रिचार्ज करते हैं.

केकेआर टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), वेंकटेश अय्यर (उप-कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), लवनिथ सिसौदिया (विकेटकीपर), मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, मोईन अली, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, मयंक मारकंडे, एनरिक नॉर्टजे, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती.

आरसीबी टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, यश दयाल, जोश हेजलवुड, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, रसिख डार, सुयश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, नुवान तुषारा, मनोज भंडागे, जैकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, स्वास्तिक छिकारा, लुंगी एनगिडी, अभिनंदन सिंह, मोहित राठी.