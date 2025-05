Virat Kohli Retires: टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर विराट कोहली ने क्यों लिखा #269?, जानें इसकी वजह

What is #269 Wrote by Virat Kohli on Test Retirement: टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की विरासत को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा, भले ही उन्होंने सोमवार को इस प्रारूप से तुरंत संन्यास ले लिया हो. भारतीय क्रिकेट के इस दिग्गज ने भारतीय टीम के साथ हर मुश्किल समय का सामना करने के बाद खुद को रन मशीन के रूप में ढाला. दिल्ली का एक लड़का, जो एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल हुआ और अपने शानदार अंदाज के साथ खेल का दिग्गज बन गया. कोहली ने 2008 में वनडे प्रारूप में भारत के लिए पदार्पण किया, उसके बाद 2010 में टी20I में पदार्पण किया, लेकिन 2011 तक वह देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण नहीं कर पाए थे.

#269: विराट कोहली का क्या है संदेश?

12 मई 2025 का दिन भारतीय फैंस को हमेशा याद रहेगा क्योंकि क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बड़ा ऐलान करते हुए सभी को चौंका दिया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे क्रिकेट प्रेमियों और फैंस के बीच हलचल मच गई. इस पोस्ट में उन्होंने #269 हैशटैग का इस्तेमाल किया, जिसने सभी का ध्यान खींचा और फैंस के बीच ये सवाल खड़ा हो गया की आखिर विराट के पोस्ट में इसका क्या मत्लब है.

विराट ने पोस्ट में #269 का क्या है कहानी?

यह नंबर दरअसल विराट कोहली के टेस्ट करियर से जुड़ा एक बेहद खास और भावनात्मक प्रतीक है. जब उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, तब वे भारत की तरफ से टेस्ट खेलने वाले 269वें खिलाड़ी बने थे. इसी वजह से उन्होंने अपने आखिरी संदेश में इस नंबर को शामिल कर एक तरह से अपने सफर को श्रद्धांजलि दी. यह हैशटैग अब विराट के शानदार टेस्ट करियर का प्रतीक बन गया है, जो आने वाले समय में भी फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाए रखेगा.

अपने टेस्ट करियर में, 36 वर्षीय विराट ने सफेद कपड़ों में 123 प्रदर्शन किए, जिसमें 210 पारियों में 30 शतक और 31 अर्द्धशतक के साथ 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए और 254* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया. वह सचिन तेंदुलकर (15,921 रन), राहुल द्रविड़ (13,265 रन) और सुनील गावस्कर (10,122 रन) के बाद इस प्रारूप में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उ