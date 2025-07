वाह! क्या शॉट दिया जैक क्रॉले ने, टीम इंडिया ने स्टाइल में किया एक्टिंग का स्वागत

लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी पलों में फैंस को मानो बहुत ही मजेदार ड्रामा देखने को मिला! इसमें एक्टिंग, गाली-गलौज, तेवर...वगैरह-वगैरह सभी शामिल थे. और इसके 'नायक' रहे इंग्लिश ओपनर जैक क्राले (Zak Crawley). दरअसल हुआ यह भारत की पहली पारी 387 रनों पर सिमटने के बाद इंग्लैंड को बचे समय में करीब दो ओवर खेलने थे, लेकिन नई गेंद से बचने के लिए दोनों ओपनरों खासकर जैक क्राले ने 'ड्रामा' करना शुरू दिया. क्राले कभी बॉलर के डिलीवरी प्वाइंट पर पहुंचने के बाद स्टंप के सामने से हटे, तो कभी वह हाथ पर चोट लगने की एक्टिंग करते दिखाई पड़े. क्राले की इस एक्टिंग ने भारतीय खिलाड़ियों खासकर कप्तान शुभमन गिल को गुस्से से भर दिया. और भारतीय कप्तान ने अंग्रेज ओपनरों पर जमकर शब्दबाण चलाए. सभी खिलाड़ियों ने क्राले और बेन डकेट को घेर लिया. और तंज रूपी प्रतिक्रिया में तालियां बजाकर उनके अभिनय की सराहना की.

क्राले की एक्टिंग पर भारतीय टीम की प्रतिक्रिया देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई

फैंस इस बात से बहुत ही खुश हैं कि गिल अग्रेजों को कोहली के अंदाज में जवाब दे रहे हैं

क्राले की एक्टिंग ने फैंस को पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की भी याद दिला दी

कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस को इस घटना पर बहुत ही मजा रहा है. फैंस इसे लाइक रहे हैं, शेयर कर रहे हैं

