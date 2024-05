"हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि...", सोशल मीडिया ने जताई हार्दिक पांड्या से सहानुभूति

यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ टीम इंडिया टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) खेलने के लिए कुछ सदस्य अमेरिका की उड़ान भर चुकी है, तो वहीं ऐसे में उप-कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के पत्नी नताशा स्टानोविच (Natasa Stankovic) के साथ तलाक की खबरों ने फैंस को निराश कर दिया है. वहीं, शनिवार को इस मामले में कुछ अपडटे और हुए. इसके तहत जहां नताशा (Natasa Stankovic) का कमेंट-"कोई है जो सड़क पर आने वाला है" फैंस के बीच खासा चर्च में रहा है, तो नताशा का एक्ट्रेस दिशा पटानी के कथित ब्वॉयफ्रेंड एलेक्जेंडर एलिक्स के साथ आईं तस्वीरों ने भी प्रशंसकों को एक नजरिया प्रदान कर दिया. इस मामले पर फैंस मुंबई इंडियंस के कप्तान से सहानुभूति जता रहे हैं और अलग-अलग कमेंट देख रहे हैं.

Advertisement

Natasa Stankovic: "कोई सड़कों पर...." तलाक की खबरों के बीच हार्दिक की पत्नी के सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई हलचल

इस महिला फैंस की बात से एकदम सहमत हुआ जा सकता है.

IF AT ALL THE DIVORCE NEWS IS TRUE..



I can not even imagine the stress in which #HardikPandya played #IPL2024 !!



Struggling with personal life issues while getting trolled so badly in such large numbers on professional front!!#NatasaStankovicpic.twitter.com/xzcx5GvQze — Nisha Rose (@JustAFierceSoul) May 25, 2024

Advertisement

यह चर्चा भी शनिवार को फैंस के बीच जोर-शोर से जर्चा रही. हालांकि, यह देखना होगा कि वास्तव में हकीकत क्या है.

Advertisement

Hardik Pandya's 70% property to be transferred to Natasa Stankovic after divorce. {Report}



What the hell is going on. Cruel world #HardikPandya #Natasha pic.twitter.com/qrSusi7bXt — 🧢1⃣0⃣ (@CapXSid) May 25, 2024

Advertisement

इस सत्तर प्रतिशत को लेकर भी प्रशंसकों के बीच बहस चल रही है. आप इस कमेंट को देखिए

PS : #HardikPandya & #NatasaStankovic 's #Divorce & her taking away his 70% property is classic case of women going wrong!!



We talk about equality don't we??



Then transfer her 70% property on his name too!! pic.twitter.com/kfs8E4nVSS — Panda Heart (@_vy_sh_navi) May 25, 2024

Advertisement

फैंस के बीच तलाक की खबरों का एक आधार ऐसा भी है, जो यह प्रशंसक लिख रहा है