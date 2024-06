पैट कमिंस का T20I में करिश्मा, दोबारा हैट्रिक लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट चौंका, अब टूटना मुश्किल, Video

Pat Cummins Hat-tricks Wicket: अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पैट कमिंस ने इतिहास रच दिया है. कमिंस ने हैट्रिक विकेट लेने का कमाल किया. बता दे ंकि इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी कमिंस ने हैट्रिक विकेट लेने का कमाल किया था. बता दें कि अब कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. कमिंस टी-20 इंटरनेशनल में लगातार दो मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बने हैं. कमिंस ने करीम जनत, राशिद खान और गुलबदीन को लगातार तीन गेंद पर आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की है. (Pat Cummins Hat-tricks)

Consecutive #T20WorldCup hat-tricks 🤯



For the second time in just a matter of days, Pat Cummins celebrates an @MyIndusIndBank milestone 🔥 #AUSvAFG pic.twitter.com/AMCHgKllf1 — ICC (@ICC) June 23, 2024

18वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस ने सबसे पहले राशिद खान को आउट किया. फिर 20वें ओवर की पहली गेंद पर कमीम को आउट करने में सफल रहे. वहीं, दूसरी गेंद पर गुलबदीन को आउट कर कमिंस ने अपनी हैट्रिक विकेट पूरी की. बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. दरअसल, बांग्लादेश की पारी के 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर कमिंस ने महमुदुल्लाह को तो आखिरी गेंद पर मेहदी हसन को आउट कर 2 गेंद पर दो विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. इसके बाद जब वो आखिरी ओवर करने आए तो पहली गेंद पर कमिंस ने तंजीम हसन को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी.

कमिंस की खुशी देखने लायक था.

T20I में ऐसा कमाल कर कमिंस की खुशी देखने लायक था. विश्व क्रिकेट भी हैरान है. कमिंस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसका अब टूटना ने के बराबर है. बता दे ंकि कमिंस की गेंदबाजी टी-20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा रही है.

T20I मैचों में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

ब्रेट ली vs बांग्लादेश, केप टाउन, 2007

एश्टन एगर vs दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2020

नाथन एलिस vsबांग्लादेश, मीरपुर, 2021

पैट कमिंस vsबांग्लादेश, एंटीगुआ, 2024

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) vs अफगानिस्तान, सेंट विंसेंट, 2024

टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) vs बांग्लादेश, केप टाउन, 2007

कर्टिस कैंपर (आयरलैंड) vs नीदरलैंड, अबू धाबी, 2021

वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) vs साउथ अफ्रीका, शारजाह, 2021

कगिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका) vs इंग्लैंड, शारजाह, 2021

कार्तिक मयप्पन (यूएई) vs श्रीलंका, जिलॉन्ग, 2022

जोशुआ लिटिल (आयरलैंड) vs न्यूजीलैंड, एडिलेड, 2022

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) vs बांग्लादेश, एंटीगुआ, 2024

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) vs अफगानिस्तान, सेंट विंसेंट, 2024

# पैट कमिंस टी-20 इंटरनेशनल में बैक टू बैक हैट्रिक विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज बन गए हैं.