AUS vs BAN: पैट कमिंस ने हैट्रिक विकेट लेकर मचाई सनसनी, टी-20 वर्ल्ड कप में ऐसा कर रचा इतिहास

टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) vs बांग्लादेश, केप टाउन, 2007

कर्टिस कैंपर (आयरलैंड) vs नीदरलैंड, अबू धाबी, 2021

वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) vs साउथ अफ्रीका, शारजाह, 2021

कगिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका) vs इंग्लैंड, शारजाह, 2021

कार्तिक मयप्पन (यूएई) vs श्रीलंका, जिलॉन्ग, 2022

जोशुआ लिटिल (आयरलैंड) vs न्यूजीलैंड, एडिलेड, 2022

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) vs बांग्लादेश, एंटीगुआ, 2024

इसके अलावा पैट कमिंस टी-20 इंटरनेशनल में हैट्रिक विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौके गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा ऑसट्रेलिया के लिए ब्रेट ली, एश्टन एगर, नाथन एलिस ने किया था.

T20I मैचों में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

ब्रेट ली vs बांग्लादेश, केप टाउन, 2007

एश्टन एगर vs दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2020

नाथन एलिस vsबांग्लादेश, मीरपुर, 2021

पैट कमिंस vsबांग्लादेश, एंटीगुआ, 2024

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 21, 2024

दरअसल, बांग्लादेश की पारी के 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर कमिंस ने महमुदुल्लाह को आउट करने में सफलता पाई तो वहीं, आखिरी गेंद पर मेहदी हसन को आउट कर दो गेंद पर दो विकेट लेने में सफल रहे. इसके बाद कमिंस 20वां ओवर गेंदबाजी करने आए. 20वें ओवर की पहली गेंद पर कमिंस ने तंजीम हसन को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 141 रन की दरकार है.