NZ vs AUS: आखिरी 6 गेंद में चाहिए थे 19 रन, फिर आया क्रिकेट का तूफानी रोमांच, जेम्स नीशम ने ऐसे बदली पूरी कहानी लेकिन..., Video

ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच (Watch thrill of the last over)

पहली गेंद - बोल्ट ने एक रन लेकर स्ट्राइक नीशम को दे दी

दूसरी गेंद - वाइड और चौका, कुल 5 रन

दूसरी गेंद - नीशम ने दो रन लिए

तीसरी गेंद - नीशम ने फिर दो रन लिए

अब आखिरी 3 गेंद पर 9 रन की दरकार

चौथी गेंद पर - नीशम ने दो रन लिए, मैच का रोमांच चरम पर था. यहां से मैच कीवी टीम की ओर जाती हुई नजर आ रही थी.

पांचवीं गेंद - नीशम रन आउट

पांचवीं गेंद पर दो रन लेने की कोशिश में नीशम रन आउट हो गए और फिर यहां से मैच पलट गया. नीशम 39 गेंद पर 58 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में नीशम ने 3 छक्का और 3 चौके लगाए थे. नीशम के आउट होने के बाद कंगारू टीम के कप्तान और खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली थी.

आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं

आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन कोई रन नहीं बना सके और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया यह मैच 5 रन से जीतने में सफल रहा. वैसे, मैच में जेम्स नीशम ने अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूट ली थी. उनकी बल्लेबाजी ऐसी थी जिसने मैच में रोमांच पैदा कर दिया था.

ट्रेविस हेड बने मैन ऑफ द मैच

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को उनकी 109 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. हेड ने 109 रन की पारी खेली जिसमें 67 गेंद का सामना किया था. हेड ने अपनी पारी में 10 चौके और 7 छक्के लगाए थे. डेविड वॉर्नर ने मैच में 81 रन की पारी खेली थी. दोनों की तूफानी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन बनाए थे. मैच में मैक्सवेल ने 24 गेंद पर 41 रन की पारी खेली थी.