Watch: "यह होता है हार का असल दर्द", मैच के बाद रोहित के अंदाज पर फिदा हुआ सोशल मीडिया

हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन रोहित का बल्ला इसी तरह से आग बरसाएगा. इस फैन ने एकदम सही कहा. रविवार को पूर्व कप्तान की पारी ने सबकुछ बयां कर दिया

It's not easy to see a house you built getting destroyed by an outsider like Hardik Pandya , stay strong Rohit Sharma

चिन-अप चैंप! बिल्कुल सही कहा इस चाहने वाले ने. हार निराशा की बात जरूर है, लेकिन रोहित ने एक ऐसी पारी खेली, जिस पर उन्हें गर्व होगा

चाहने वाले रोहित से कहीं ज्यादा दुखी थे. बाहर जो इंडियंस की तस्वीर दिखी फैंस की, उससे देखकर बिल्कुर भी अच्छा नहीं लगा