MS Dhoni: फॉर्म हाउस पर परिवार के साथ समय गुजार रहे एमएस धोनी, ताजा वीडियो हुआ वायरल, झूम उठे फैंस

पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का जिंदगी जीने का अपना ही अंदाज है. जब मैदान पर होते हैं, तो पूरी दुनिया उनके इर्द-गिर्द सिमट जाती है, और जब कुछ और गतिविधि कर रहे होते हैं, तो तब उनके वीडियो धमाकेदार अंदाज में वायरल होते हैं. पिछले दिनों आईपीएल खत्म होने के बाद धोनी परिदृश्य से गायब थे, लेकिन अब उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है. और हमेशा की तरह ही यह देखते ही देखते वायरल हो गया. धोनी के इस वीडियो को फैंस बहुत ही पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं

MS Dhoni enjoying the time at his farm-house. pic.twitter.com/muQ5HxbjHD — Johns. (@CricCrazyJohns) June 16, 2024

इस जारी वीडियो में धोनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा और पालतू कुत्तों के साथ जमकर मस्ती कर रहे हैं. वीडियो में धोनी काफी रिलैक्स दिख रहे हैं और अलग-अलग डॉगी को दुलार रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं. वीडियो बताता है कि धोनी के पास अलग-अलग ब्रीड के कुत्तों की भरमार है. बहरहाल, उनका यह शौक कोई नया नहीं है. गाहे-बेगाहे उनकी तस्वीर या वीडियो सामने आते रहते हैं. बहरहाल, फैंस इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो के भीतर एक तस्वीर यह भी है. यह बहुत पसंद आई है फैंस को

अब बस आप माही भाई का जलवा देखिए

How can you hate a human like Mahi Bhai pic.twitter.com/X50YzQugya — Apuroop Achanta (@digitaldetox_9) June 16, 2024

जब भी धोनी का कोई वीडियो आता है, तो फैंस ऐसे ही रिएक्ट करते हैं