MS Dhoni: धोनी धमाल ने फिर किया फैंस को मदहोश, इस 110 मी. छक्के के क्या कहने, बार-बार वीडियो देख रहे फैंस

और इसमें भी उनकी यूएसपी (यूनिक सेलिंग प्वाइंट) बन गया लांग-ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का, जिसने जिसने भी देखा, वह अपने कदमों पर आ गया और एक बार को इस शॉट पर बॉलर यश ठाकुर को भरोसा नहीं हुआ. ठाकुर आखिरी ओवर में राउंड द विकेट बॉलिंग करने आए

मोहसिन खान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ. थोड़ा ओपन स्टांस के साथ खड़े धोनी को अपने जोन में गेंद मिली, तो उन्होंने सीधे सामने तान दिया. और इस 110 मी. लंबे छक्के ने करोड़ों फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया. माही मार रहा है, मैजिक चल रहा है

छक्का देखकर इस फैन की तो आंखें खुली की खुली रह गईं

BREAKING NEWS

No fans of #MSDhoni will pass without liking this post#CSKvsLSG#ThalaForAReason#DHONI𓃵#MSDhoni#thala mahender singh dhoni thala rizvi jadeja Chokli chapri #tushardeshpandey ms #LSGvCSK#MumbaiIndians#TTPD#LokSabaElections2024pic.twitter.com/BmhxhWvkDA

— 𝐇𝐈𝐓𝐌𝐀𝐍 की लाड़ली 𝔸𝕟𝕧𝕚✪ (@07RohitSharma) April 19, 2024