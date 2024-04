Video: प्रीति जिंटा की भी थम गई थी सांसे, आखिरी 5 गेंद का सुपर थ्रिलर, PBKS vs SRH मैच में ऐसा था पूरा रोमांच

PBKS vs SRH IPL 2024, आखिरी के 5 गेंद के पूरा रोमांच

Watch Last over thriller PBKS vs SRH: आईपीएल 2024 (IPL 2024) के 23वें मैच में पंजाब किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद (Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, 23rd Match) की टीम ने 2 रन से हरा दिया. भले ही हैदराबाद की टीम यह मैच जीतने में सफल रही लेकिन मैच के बाद हर तरफ पंजाब किंग्स की तारीफ हो रही है. पंजाब किंग्स की टीम एक समय मैच को जीतने के करीब पहुंच गई थी. लेकिन आखिर में किस्मत सनराइजर्स हैदराबाद के थी और जिसके कारण 2 रन से जीत हासिल करने में सफल रही. लेकिन पंजाब किंग्स के अनकैप्ड प्लेयर शशांक सिंह (Shashank Singh) और आशुतोष शर्मा (Ashutosh Sharma) ने एक ऐसी पारी खेली है जिसे हमेशा याद किया जाएगा. दरअसल, दोनों अनजान बल्लेबाजों ने एक वक्त के लिए पंजाब को मैच में लाकर खड़ा कर दिया था.