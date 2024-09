Watch: "उड़ता गायकवाड़", ऋतुराज का हैरतअंगेज कैच हुआ वायरल, हर दसवें मैच में भी मुश्किल से दिखता है ऐसा कैच

कहते हैं कि अगर किसी क्रिकेटर की मैदान पर प्रतिबद्धता का प्रमाण देखना हो, उसकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि फील्डिंग पर गौर कीजिए. और कुछ ऐसी ही प्रतिबद्धता खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) मुकाबले के तीसरे राउंड में भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने दिखाई. और उनका प्रयास इस बात का भी प्रमाण है कि खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपनी छाप छोड़ने के लिए कितने ज्यादा बेचैन हैं. गायकवाड़ का यह सुपर से ऊपर कैच अनंतपुर में भारत "ए" और भारत "डी" के बीच खेले जा रहे मुकाबले में देखने को मिला. और जैसे ही गायकवाड़ के इस कैच की क्लिप सोशल मीडिया पर आई, तो यह तूफान की गति से वायरल हो गई. फैंस इस वीडियो को जमकर पसंद कर रहे हैं. और करें भी क्यों न क्योंकि ऐसे कैच रोज-रोज देखने को नहीं मिलते

