वसीम जाफर की भविष्यवाणी, इन 2 खिलाड़ियों के सिर पर सजेगा IPL 2025 के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का ताज

Wasim Jaffer Prediction: आईपीएल 2025 के आगाज में अब महज कुछ घंटे शेष रह गए हैं. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 18वें सीजन के शुरू होने से पूर्व वसीम जाफर ने अपने एक बयान से तहलका मचा दिया है. 47 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने उन दो खिलाड़ियों का नाम बताया है, जो आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अपने नाम कर सकते हैं. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साईं सुदर्शन और पंजाब किंग्स के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं.

आईपीएल के 18वें सीजन के लिए गुजरात की टीम ने साईं सुदर्शन को 8.50 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, जबकि पंजाब ने मेगा नीलामी के दौरान अर्शदीप सिंह को राईट टू मैच कार्ड के तहत 18 करोड़ रुपए में दोबारा खरीदा था.

IPL is almost here. Drop your orange cap, purple cap predictions below. I'm leaning towards Sai Sudharsan and Arshdeep. #IPL2025