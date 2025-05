IND vs ENG: वसीम जाफर ने चुनी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम, कोहली की जगह इन दो खिलाड़ियों को लेकर हुए कंफ्यूज

Wasim Jaffer picks Indian Team vs ENG: भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का चुनाव किया है. सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व दिग्गज जाफऱ ने 16 खिलाड़ियों का चुनाव किया जिन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में चयन किया जा सकता है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का चुनाव किया है. इसके बाद नंबर 3 पर जाफर की पसंद शुभमन गिल बने हैं. वसीम जाफर ने गिल को टेस्ट कप्तान भी चुना है. इसके अलावा पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने नंबर 4 के लिए दो खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसमें से किसी एक को टीम में शामिल किया जा सकता है. जाफर ने अपनी टीम में श्रेयस अय्यर और करुण नायर में से किसी एक को टीम में शामिल करने की वकालत की है.

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता कि अय्यर और नायर का चुनाव टीम में करते हैं या नहीं. वहीं, दूसरी ओर वसीम जाफऱ ने रविंद्र जडेजा को टीम का भी चुनाव किया है. ऑलराउंडर के तौर पर जाफऱ ने शार्दिुल ठाकुर को चुना है. वहीं, स्पिनर के लिए जाफऱ की पसंद कुलदीप यादव बने हैं .

इसके अलावा जाफऱ ने तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को जगह दी है. पूर्व भारतीय दिग्गज ने इसके अलावा टीम में अभिमन्यु ईश्वरन को विकल्प ओपनर के तौर पर टीम में चुना है. इसके अलावा ध्रुव जुरेल को विकल्प विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया है. वसीम जाफऱ ने 14वें खिलाड़ी के तौर पर सरफराज खान का चयन किया है. इसके अलावा अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप के साथ-साथ वाशिंगटन सुंदर का चुनाव किया है.

My India squad for Eng tour:



1. Yashasvi

2. KL

3. Shubman (vc)

4. Iyer/Karun

5. Pant (wk)

6. Jadeja

7. Shardul

8. Kuldeep

9. Shami

10. Bumrah (c)

11. Siraj

12. Easwaran

13. Jurel (wk)

14. Sarfaraz

15. Arshdeep/Prasiddh/Akashdeep

16. Washington



What's yours?#ENGvIND