टीम इंडिया का भविष्य संवारने आएंगे वसीम जाफर? चयन समिति में एंट्री के मिले बड़े संकेत, ऐसे पलट सकती है बाजी

वसीम जाफर की एंट्री से सीनियर पुरुष चयन समिति में खाली पद के लिए चल रही रेस में नया मोड़ आ गया है. भारत की सीनियर पुरुष चयन समिति में खाली पद के लिए जारी चयन प्रक्रिया दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है. कई सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने जिन उम्मीदवारों का वर्चुअल इंटरव्यू लिया है, उनमें वसीम जाफर भी शामिल हैं. इस समिति में भारत के पूर्व खिलाड़ी अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे शामिल हैं.

माना जा रहा है कि भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रमेश पोवार, पूर्व तेज गेंदबाज सलिल अंकोला, बड़ौदा के जैकब मार्टिन (जिन्होंने भारत के लिए 10 वनडे मैच खेले हैं) और कॉनर विलियम्स का भी इंटरव्यू लिया गया है. वहीं, इस पद के लिए आवेदन करने की चर्चाओं में रहे पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने आवेदन नहीं किया.

यह पद अजीत अगरकर के मुख्य चयनकर्ता पद छोड़ने के बाद खाली हुआ था, जिसके बाद बीसीसीआई ने आवेदन आमंत्रित किए थे. भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेलने वाले पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा फिलहाल चयन समिति के अंतरिम चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

वसीम जाफर की दावेदारी से पूरी तस्वीर बदल सकती है. बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, चयन समिति के पांच सदस्यों में से जिस सदस्य ने भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हों, वही समिति का चेयरमैन बनता है. जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं. ऐसे में अगर सीएसी उनके नाम की सिफारिश करती है, तो वह इस मामले में प्रज्ञान ओझा से आगे निकल जाएंगे.

भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल वसीम जाफर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 19,000 से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने मुंबई और बाद में विदर्भ के लिए अहम भूमिका निभाई तथा रणजी ट्रॉफी जीतने में भी योगदान दिया. आईपीएल के अलावा उन्होंने भारत और बांग्लादेश की अंडर-19 टीमों के साथ कोचिंग भूमिकाएं निभाई हैं. जाफर विदर्भ के सलाहकार भी रह चुके हैं और फिलहाल 2026-27 घरेलू सत्र के लिए हैदराबाद टीम के मेंटर हैं.

रमेश पोवार, जिन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं, इससे पहले दो बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं. वहीं, मुंबई के सलिल अंकोला ने भारत के लिए एक टेस्ट और 20 वनडे मैच खेले हैं. वह जनवरी 2023 से अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे, लेकिन चयन समिति में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जगह अजय रात्रा को दी थी.

जूनियर पुरुष चयन समिति में भी हलचल दिखाई दे रही है. पहले माना जा रहा था कि जूनियर चयन पैनल के प्रमुख पद के लिए रमेश पोवार सबसे आगे हैं. हालांकि, अगर पोवार सीनियर पुरुष चयन समिति में शामिल होते हैं, तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डोडा गणेश और अर्जुन यादव के जूनियर चयन समिति में आने की संभावना बढ़ जाएगी.

उम्मीद की जा रही है कि क्रिकेट सलाहकार समिति जल्द ही पांचवें सीनियर चयनकर्ता के नाम पर अंतिम फैसला लेगी. इस नियुक्ति से आगे चलकर चयन समिति के नेतृत्व की तस्वीर भी साफ हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय टीम की नजर 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों पर टिकी हुई है.



(IANS इनपुट के साथ)