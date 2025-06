पाकिस्तान में वसीम अकरम की स्टैच्यू देख फैन्स नहीं रोक पा रहे अपनी हंसी, बोले- 1999 वर्ल्ड कप का बदला लिया है...

Wasim Akram's bizarre life-size statue: वसीम अकरम (Wasim Akram) को दुनिया का सबसे महान गेंदबाज माना जाता है. विश्व क्रिकेट वसीम अकरम का भरपूर सम्मान करता है, लेकिन उनके अपनी ही देश पाकिस्तान में उनका भरपूर मजाक भी बनाया जाता है. अब लेटेस्ट मामला पाकिस्तान के हैदराबाद में नियाज़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से आया है, जहां पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज का नया स्टैच्यू लगाया गया है. लेकिन जिस तरह से अकरम का स्टैच्यू लगाया गया है उसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं छूपा रहे हैं. वसीम अकरम का जो स्टैच्यू लगाया गया है वह उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है. लोग स्टैच्यू को देखकर मजाक बना रहे हैं. लोगों का मानना है कि खुद वसीम भी इस स्टैच्यू को देखेंगे तो खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है और फैन्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.

