IND vs NZ: "ये टीम पाकिस्तान में खेलती तो...", भारत के चैंपियन बनने पर वसीम अकरम ने ऐसे किया रिएक्ट, बयान ने मचाई खलबली

Wasim Akram on Indian Team : चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल (Champions Trophy 2025, IND vs NZ Final) में भारत ने शानदार खेल दिखाया और 4 विकेट से जीत हासिल करने में सफल रही. भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है. फाइनल में भारत के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया. रोहित (Rohit Sharma, IND vs NZ Final) ने अपनी पारी के दम पर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. रोहित ने मैच में 76 रन का पारी खेली. बता दें कि भारत की इस शानदार जीत पर वसीम अकरम (Wasim Akram on Champions Trophy Final) ने रिएक्ट किया है.

वसीम ने टेन स्पोर्ट्स पर बात करते हुए भारतीय टीम को जीत के लिए शुभमकामनाएं दी है. 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम अकरम (Wasim Akram) ने भारत की जीत के बाद कहा कि "टीम इंडिया अपराजेय है. मैं भारत के फैन्स को इस जीत के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा. ये भारतीय टीम जो है न कहीं भी खेलती तो जीत हासिल करती. देखिए भारत के दुबई में खेलने को लेकर काफी बातें हुई, लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन ये टीम पाकिस्तान में भी खेलती तो ऐसी ही मैच को जीतती और खिताब जीतने में सफल रहती".

पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम ने आगे कहा, "भारत ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता बिना एक एक मैच हारे, अब चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता एक भी मैच बिना हारे, यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट में कितनी गहराई है. यह भारतीय टीम के लीडरशिप को दिखाता है".

वसीम अकरम ने आगे कहा, "अगर आपको याद हो कि भारत की टीम अपने घर पर टेस्ट में न्यूजीलैंड से हारी, फिर बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया को हार मिली थी. श्रीलंका से भी वनडे हारे थे. भारत पर बहुत दबाव था कि कोच हटाओ.. कप्तान हटाओं.. लेकिन इस जीत ने बातों पर मरहम लगा दिया. बीसीसीआई ने कहा कि, ये हमारे कप्तान हैं ये हमारे कोच हैं. यही रहेंगे. और आप अब देख लें, भारतीय टीम चैंपियन की चैंपियन है."

वसीम ने भारत की जीत के अलावा रोहित शर्मा (Wasim Akram on Rohit Sharma) की कप्तानी पर भी बात की और कहा कि, "यकीनन रोहित एक महान कप्तान है. ऐसे बड़े मैच में आपको शांत रहकर रणनीति बनानी चाहिए होती है, बिल्कुल रोहित ने ऐसा किया. फाइनल में क्या कमाल की पारी खेली है. रोहित एक ग्रेट कप्तान है".