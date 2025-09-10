विज्ञापन
Asia Cup 2025: बुमराह नहीं, एशिया कप में इस गेंदबाज से बल्लेबाजों को बचकर रहना होगा, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on Shaheen Afridi vs Jaspeit Bumrah: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एशिया कप के आगाज के साथ ही उस गेंदबाज के बारे में बात की है जो इस बार अपनी गेंदबाजी से मैच का पासा पलट सकता है.

Asia Cup 2025: बुमराह नहीं, एशिया कप में इस गेंदबाज से बल्लेबाजों को बचकर रहना होगा, वसीम अकरम ने बताया
Wasim Akram react on Shaheen Afridi, अकरम का बड़ा बयान
  • वसीम अकरम ने एशिया कप में शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी को लेकर अपनी सकारात्मक राय व्यक्त की है
  • अकरम के अनुसार शाहीन अफरीदी लय में हैं और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं
  • पाकिस्तान की टीम वर्तमान में ट्रांजिशन दौर से गुजर रही है और शाहीन इस समय मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज हैं
Wasim Akram big Statement on Shaheen Afridi:  एशिया कप के आगाज के साथ ही वसीम अकरम ने उस गेंदबाज के बारे में अपनी राय दी है जो इस बार एशिया कप में अपनी गेंदबाजी के खलबली मचा सकते हैं. अकरम ने सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए उस गेंदबाज के बारे में अपनी राय दी है. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज का मानना है कि यह टूर्नामेंट खासकर शाहीन अफरीदी के लिए बेहद अहम है. अकरम ने ये भी कहा है कि इस समय पाकिस्तानी टीम में ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है. (Wasim Akram on Shaheen Afridi)

स्विंग ऑफ सुल्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैंने शाहीन को देखा, वह लय में है, हर गेंद सही पिच कर रहा है और 140 की रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर रहा है, जो मेरे लिए ठीक है. मैं चाहता हूं कि शाहीन अपनी गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी पर ध्यान दे. वह जवान है और जल्दी गुस्सा हो जाता है. मुझे भरोसा है कि एशिया कप में वह अच्छा करेगा, बल्लेबाजों को उससे संभल कर रहना होगा."

अफरीदी एक लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जिनकी घातक गति और स्विंग किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर सकती है. टी20 लीगों में अनुभव और लगातार इंटरनेशनल प्रदर्शन के साथ, वह इस एशिया कप में पाकिस्तान के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज हैं और टूर्नामेंट में उनकी सफलता के लिए अहम होंगे.

अबतक अफरीदी ने टी-20 इंटरनेशनल में 85 मैच खेलकर कुल 108 विकेट लिए हैं. भारत के खिलाफ शाहीन के नाम 3 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 4 विकेट दर्ज है.  इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच भी मुकाबला होने वाला  है. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा. 

बता दें कि भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे हैं जिन्हें वर्ल्ड का नंबर वन गेंदबाज माना जाता है. ऐसे में इस टूर्नामेंट में शाहीन और बुमराह में कौन सबसे ज्यादा विकेट लेते है. यह देखना काफी दिचस्प होगा. 

