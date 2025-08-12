विज्ञापन
'सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ को ...' जसप्रीत बुमराह को टेस्ट सीरीज में आराम देना सही था या गलत? वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on Jasprit Bumrah Workload management: जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर अब वसीम अकरम का बड़ा बयान सामने आया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

'सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ को ...' जसप्रीत बुमराह को टेस्ट सीरीज में आराम देना सही था या गलत? वसीम अकरम ने बताया
Wasim Akram Big Statement on Bumrah Workload management
  • वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की भारत की रणनीति की प्रशंसा की है.
  • अकरम ने भारत की नीति को उचित बताया और बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों से आराम देने की तारीफ की.
  • वसीम अकरम ने बताया कि 2025 एशिया कप और 2026 टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बुमराह का सही प्रबंधन जरूरी है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट (Wasim Akram on Jasprit Bumrah Workload management) को लेकर कुछ पूर्व भारतीय खिलाड़ी सहमत नहीं है. सुनील गावस्कर से लेकर संदीप पाटिल ने बुमराह के पांच टेस्ट मैच लगातार न खेलने को लेकर सवाल खड़े किए हैं तो वहीं, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने बुमराह को लेकर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उठाए जाने वाले इन फैसलों की तारीफ की है.  telecomasia.net पर बात करते हुए वसीम ने बुमराह को लेकर भारत की इस रणनीति की प्रशंसा की और इसे उचित ठहराया है.  

Photo Credit: X/@ILIRISH

अकरम ने जसप्रीत बुमराह के साथ भारत की रोटेशन रणनीति की भी तारीफ की, जिन्हें उनके कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों से आराम दिया गया था.  उन्होंने कहा, "अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ को आराम देने के लिए एक साहसी टीम की ज़रूरत होती है. लेकिन भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ थी, और यह योजना पूरी तरह से कारगर रही. "

अकरन ने आगे कहा, "2025 में एशिया कप और 2026 में टी20 विश्व कप होने वाले हैं, ऐसे में इस तरह की दूरदर्शिता ज़रूरी है.  बुमराह सभी प्रारूपों में महत्वपूर्ण हैं और उनका सही प्रबंधन सबसे ज़रूरी है."

शुभमन गिल की कप्तानी की भी वसीम ने की तारीफ (Wasim Akram on Shubman Gill)

अकरम ने शुभमन गिल की कप्तानी पर भी अपनी राय दी और कहा कि गिल से वो काफी प्रभावित रहे हैं, जिन्होंने नियमित कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारत का नेतृत्व किया और इस बड़ी सीरीज को ड्रा कराया बता दें कि गिल ने सीरीज का अंत भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया, उन्होंने 48 की औसत से 432 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल हैं.

भारत की रणनीति ने फिर से कमाल दिखाया

वसीम अकरम ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत के बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर बात की और कहा, "कुछ सबसे बड़े नामों, विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर. अश्विन - के बिना भी भारत ने शाानदार परफॉर्मेंस किया. अकरम ने कहा, "यही भारतीय प्रणाली की खूबसूरती है.  उनका प्रथम श्रेणी का ढांचा और आईपीएल खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन का मौका देते हैं. ज़रूरत पड़ने पर वे तैयार रहते हैं."

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने आगे कहा,"यह बहुत कुछ कहता है कि भारत अपने तीन सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के बिना भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है..और जीत सकता है. उनकी बेंच स्ट्रेंथ इस समय बेजोड़ है." वसीम ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सीरीज को कमाल का बताया, उन्होंने कहा,  क्या सीरीज़ थी,"इसमें सब कुछ था - भावना, कौशल, अप्रत्याशितता.. एक बहुत ही शानदार सीरीज़"

