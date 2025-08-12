Asia Cup 2025:  टॉप 5 खिलाड़ी हो गए तय, जायसवाल समेत इन खिलाड़ियों का टीम में चयन होना मुश्किल

Top 5 players have been decided for Asia Cup 2025: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 19 या 20 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम का चयन कर सकती है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की खेल विज्ञान टीम सभी खिलाड़ियों का ‘मेडिकल बुलेटिन' कब भेजती है जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव की जानकारी भी शामिल है जिन्होंने बेंगलुरु में नेट्स पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है. चयन प्रक्रिया में कुछ पेचीदा फैसले होंगे लेकिन भारतीय चयनकर्ता निश्चित रूप से निरंतरता बनाए रखना चाहेंगे जिसने सूर्यकुमार के टी20 कप्तान बनने के बाद से उन्हें काफी सफलता दिलाई है. बता दें कि एशिया कप के लिए कप्तान सूर्यकुमार समेत 4 ऐसे खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं जिनका टीम में चयन होना निश्चित हैं. जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या है.

एशिया कप के लिए टॉप 5 खिलाड़ी तय

1. अभिषेक शर्मा

2. संजू सैमसन

3.तिलक वर्मा

4. सूर्यकुमार यादव

5. हार्दिक पंड्या

अब दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है. यहां तक कि केएल राहुल, जो अब वनडे में विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद हैं, पर भी विचार किए जाने की संभावना कम है क्योंकि वह मध्यक्रम में बल्लेबाजी नहीं करते हैं.

कौन होगा विकल्प विकेटकीपर

हालांकि सैमसन का पहले विकेटकीपर के रूप में चुना जाना लगभग तय है, लेकिन दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल के बीच किस खिलाड़ी का चयन होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा. जुरेल पिछली टी20 सीरीज़ का हिस्सा थे, जबकि जितेश ने आरसीबी के आईपीएल विजयी अभियान में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था. उन्होंने फिनिशर की भूमिका भी बखूबी निभाई हैथीत.

रेड्डी का समय पर फिट होना मुश्किल

हार्दिक पंड्या भारत के सफेद गेंद के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं, वहीं इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान चोटिल हुए नितीश कुमार रेड्डी के समय पर फिट होने की संभावना न के बराबर है. इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी वापसी करने वाले शिवम दुबे को टीम में जगह मिलने की संभावना है. अक्षर और वाशिंगटन सुंदर टीम में अन्य दो स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर होंगे. कुलदीप यादव भी चयन के लिए दावेदार बने हुए हैं. चहल का टीम में चयन होना मुश्किल है.

एशिया कप के लिए संभावित टीम (Asia Cup 2025: Possible 18-member squad for Team India)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल

