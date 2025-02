IND vs PAK: वसीम अकरम ने की भारत -पाक महामुकाबले को लेकर भविष्यवाणी, इस टीम को बताया विजेता

Wasim Akram on India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK in Champion Trophy 2025) के बीच महामुकाबला आज खेला जाने वाला है. इस मैच को लेकर फैन्स काफी उत्साहित हैं. भारत की टीम का रिकॉर्ड आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत की टीम इस बार भी यह मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाएगी. वहीं, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने भारत-पाक मैच को लेकर भविष्यवाणी की है जिसमें उन्होंने विजेता टीम को लेकर अपनी राय दी है. स्विंग ऑफ सुल्तान के नाम से विख्यात वसीम ने भविष्यवाणी करते हुए माना है कि इस मैच में दोनों टीमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है. (Wasim Akram Predictio on India vs Pakistan)

टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए वसीम अकरम ने अपनी राय दी और कहा कि, "मैं मानता हूं कि दुबई में यह मुकाबला बराबरी का होगा, मुझे लगता है कि इस मैच में 60 फीसदी मौका भारत के पास होगा और 40 फीसदी मौका पाकिस्तान के पास होगा. लेकिन फेवरेट मैं भारत को ही मानता हूं"

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने आगे ये भी कहा कि, पाकिस्तान को मैदान पर जाकर अपना 100 फीसदी देना चाहिए. भारत औऱ पाकिस्तान के बीच मैच जब भी होता है तो दबाव रहता है लेकिन मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान बिना किसी दबाव के मैदान जाए और अपना 100 फीसदी दे."

पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने आगे ये भी कहा कि, "मुझे लगता है कि देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान मैच में दोनों टीमों पर दवाब होगा. लेकिन आपको खुद पर यकीन करना होगा और मैदान पर उतरना होगा. देखिए भारत का फॉर्म शानदार है लेकिन पाकिस्तान के पास भी मौका होगा. क्योंकि दवाब तो दोनों टीमों पर होगा. इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी टीम अच्छा खेलेगी और दवाब को अच्छे से ले पाएगी. वह टीम इस मैच की विजेता होगी. इसिलए में 60 फीसदी भारत को विजेता मानता हूं."

भारत संभावित 11 (India Playing 11 vs Pakistan ICC Champions Trophy 2025)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान संभावित 11 (Pakistan Playing 11 vs India- ICC Champions Trophy 2025)

इमाम-उल-हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), उस्मान खान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद